Zomrel hudobník Kenny Rankin

Vo veku 69 rokov zomrel v nedeľu v kalifornskom Cedars-Sinai Medical Center americký popový a džezový spevák Kenny Rankin.

9. jún 2009 o 9:28 SITA

BRATISLAVA. Vo veku 69 rokov zomrel v nedeľu v kalifornskom Cedars-Sinai Medical Center americký popový a džezový spevák Kenny Rankin. Informovala o tom v pondelok jeho nahrávacia spoločnosť Mack Avenue Records prostredníctvom hovorcu Dona Lucoffa. Dôvodom úmrtia boli komplikácie súvisiace s rakovinou.

Muzikant, ktorý s fenomenálnym Bobom Dylanom nahrával album Bringing it all Back Home (1965), pred diagnostikovaním zákernej choroby pripravoval pod dohľadom producenta Phila Ramonea nový štúdiový album. "Nový materiál nám predviedol v našej kancelárii pred niekoľkými mesiacmi a musím povedať, že jeho hlas bol stále vynikajúci. Rodine by som týmto chcel vyjadriť úprimnú sústrasť," uviedol prezident Mack Avenue Records Denny Stilwell.

Rankin sa viac ako dvadsaťkrát objavil v známej The Tonight Show televízie NBC. Počas kariéry nahral rodený Newyorčan dovedna 13 štúdiových albumov. Najväčšiu životnú poctu Rankinovi vzdal hudobník Paul McCartney, keď ho požiadal, aby v roku 1987 na slávnostnom vstupe do Skladateľskej siene slávy zaspieval skladbu Blackbird od skupiny The Beatles namiesto zosnulého Johna Lennona, ktorého medzi "nesmrteľných" prijali spoločne s McCartneym.