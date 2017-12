Ludus bude hrať v divadle u Ďurovčíka

Divadlo pre deti a mládež Ludus si našlo nové priestory, jeho zriaďovateľ - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) - sa dohodol s divadlom Heineken Tower Stage (HTS).

9. jún 2009 o 12:46 SITA

BRATISLAVA. Ako pre agentúru SITA povedala riaditeľka Ludusu Dana Kurillová, nájom by mal byť dlhodobý a časovo neohraničený. Heineken Tower Stage má s majiteľom budovy nájomnú zmluvu v bratislavskej Tower 115 (bývalá budova Presscentra) na Pribinovej ulici na 25 rokov, informoval agentúru SITA umelecký šéf Ludusu Peter Kuba. Do jubilejnej štyridsiatej sezóny teda divadlo vstupuje s novou modernou scénou aj novým sídlom pre školu mladých hereckých talentov. Tá sa v septembri presťahuje z budovy Vysokej školy múzických umení na Svoradovej do priestorov Elle Danse.

Po necelom roku existencie Heineken Tower Stage sa na ich scéne predstavilo mnoho kvalitných produktov a vyprofilovali sa ako kvalitné multižánrové divadlo. Stále však boli novým divadlom, kde bola "diera pre nový subjekt", povedal na tlačovej besede spolumajiteľ HTS Ján Ďurovčík. Ako tvrdí, oslovila ich ponuka BSK, tak na ňu reagovali. Ako totiž vyhlásil, Ludus je značka kvality a žáner, ktorý krásne dopĺňa súčasnú koncepciu HTS. Ludusu ponúkli variabilný moderný technicky vyspelý priestor s kapacitou 372 miest. Ako povedal predseda BSK Vladimír Bajan, oslovila ich najmä komplexnosť ponuky. Podpredsedníčka BSK Monika Flašíková-Beňová zase stavia na spojenie dvoch overených značiek.

Bajan by chcel zmluvu podpísať k 1. júlu, stále však rokuje s vedením HTS. Kurillová vysvetlila, že počas leta absolvujú s predstaveniami festivaly. Od septembra by mali ludusáci naplno fungovať v týchto priestoroch. Do konca roka by mohli uviesť minimálne jednu premiéru, povedal pre agentúru SITA Kuba. V októbri by sa mal v Heineken Tower Stage konať aj festival pre tínedžerov Puberťák.

Ludusáci hľadali nové priestory už dlhší čas. Za čas svojej existencie sa sťahovali už šesťkrát, istý čas sídlili v Petržalke a v Ružinove. Od roku 2003 hrali na scéne v Parku kultúry a oddychu. Nájomná zmluva im vyprší tento mesiac.