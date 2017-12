Čo pozeráme

10. jún 2009 o 0:00 Peter Bálik, peb

Možno by Neil Youngove výpravné archívy mali byť v rubrike Čo počúvame, no jeho veľká škatuľa pesničiek z prvej tretiny jeho hudobnej dráhy je skutočne veľkou pastvou pre oči. Na 10 DVD alebo Blue-ray diskoch sa nachádzajú jeho slávne pesničky a rarity z rokov 1963 až 1972, ktoré možno hltať aj obrazom.

Takmer každý z jednotlivých songov sprevádza bohatý archív, ktorý zahŕňa pôvodný rukopis piesne, videoklip, pôvodný obal alebo Neilov rozhovor pre rádio.

Preklikať sa dvomi diskmi mi zobralo celý večer, a to mám pred sebou ešte ďalších osem kotúčov! Ešte nikdy predtým tu podobný boxset nebol. Je tridsať cm vysoký, váži okolo troch kíl a doniesť domov ho nebolo práve najjednoduchšie. Je zaujímavé, že niečo podobné interaktívne nenapadlo o generácie mladším hudobníkom, ktorí majú k novým technológiám bližšie, ale ich pionierom je práve tento starý hipisák.

Neilov digitálny život v škatuli je iba prvým dielom jeho bohatých archívov, pretože by mal vyjsť minimálne ešte dve ďalšie škatule z jeho neskorších rokov. Človek aby si kúpil novú skriňu, pretože to, čo nám Neil svojím boxom vlastne ponúka, je jeho knižnica, pri ktorej jeho geniálne pesničky sú skôr bokom.

Je to vlastne cesta časom od jeho prvej rokenrolovej kapely po obdobie, keď ho dobová tlač začala porovnávať s Johnom Lennonom alebo Bobom Dylanom, pri ktorej sa trochu vytráca to, čo je najdôležitejšie. Hudba.

Po tom všetkom má človek najradšej chuť pustiť si jeho After The Goldrush na obyčajnom gramofóne a nechať sa kochať len jediným zmyslom - sluchom.