Radiohead vydá ďalší album online

Slávna britská kapela vydá druhé CD z albumu In Rainbows v digitálnej podobe.

10. jún 2009 o 12:00 SITA

BRATISLAVA. Kapela Radiohead vydá druhé CD z albumu In Rainbows v digitálnej podobe. Informovala o tom internetová stránka www.radiohead.com. In Rainbows Disk 2 bol doteraz dostupný iba v tradičnej forme spolu so spomínaným albumom, do obchodov sa dostal v decembri 2007. Hudobníci však tentoraz určili presnú sumu - šesť libier (6,95 eura). Na webovej stránke kapely je možné zakúpiť aj sólové projekty speváka Thoma Yorkea The Eraser a gitaristu Jonnyho Greenwooda There Will Be Blood, soundtrack k snímke Čierna krv (2007).

Hudobníci Thom Yorke (spev), Phil Selway (bicie), Ed O´Brien (gitara), Johnny Greenwood (klávesy, gitara) a Colin Greenwood (basgitara) sa spojili v roku 1985 na chlapčenskej škole v meste Abingdon v Oxfordshire. Ešte s názvom On a Friday svojimi koncertmi v okolí Oxfordu zaujali zástupcu hudobného priemyslu natoľko, že mohli uzavrieť zmluvu s labelom EMI. Nasledovalo premenovanie na Radiohead podľa skladby Radio Head od kapely Talking Heads. Britská skupina má na svojom konte zatiaľ sedem albumov. V poradí tretiu štúdiovú platňu OK Computer (1997) kritici i laici označujú za prelomové CD 90. rokov 20. storočia. Zatiaľ posledný album In Rainbows (2007) sa stal jedným z najuznávanejších albumov roka. Skupina spôsobila rozruch v hudobnom priemysle tým, že ho najprv vydala iba v digitálnej podobe a navyše, fanúšikovia zaň mohli zaplatiť ľubovoľnú sumu.