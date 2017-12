Marilyn Manson iba hučal a strašil

BRATISLAVA. Keď sa pred rokmi Sex Pistols vysmiali svetu svojím veľkým rokenrolovým švindľom, zostalo po nich zopár skvelých piesní. O niečo podobné sa v 90. rokoch pokúsil americký spevák Marilyn Manson (na snímke) s tým rozdielom, že dnes, keď bublina popularity spľasla, nezostalo z jeho odkazu takmer nič. Len jeho typický mejkap.

K.O. v prvom kole

Počas utorkového koncertu v bratislavskom NTC ukázal, že nemá divákovi v podstate čo ponúknuť. Jeho pesničky, z ktorých najviac žiarili práve coververzie od Eurythmics (Sweet Dreams) a Patti Smith (Rock'n'Roll Nigger), pretože tie majú aspoň nejaké hudobné nápady, by sa dali zhrnúť do dvoch slov: hučanie a strašenie.

Po rokoch stojí na pódiu vysoký, čara zbavený chlap, ktorý buď recituje, alebo kričí, a samožersky sa pozerá do bodového reflektora. Zabáva sa tým, že simuluje orálny sex s gitaristom a potuluje sa bezprizorne po pódiu, akoby to chcel mať rýchlo za sebou.

Dosť trápne vyzneli aj pauzy medzi pesničkami, keď mu dvaja pikolíci utierali pot z tváre a rúk uterákmi ako počas boxerského zápasu. Keby podal v ringu výkon ako v utorok v Bratislave, dostal by k. o. hneď v prvom kole. Zarážajúce je, že bez iskry hrala aj jeho štvorčlenná skupina, ktorá sa počas koncertu prebrala iba občas, hlavne pri najväčších hitoch (Dope Show).

Rokenrolový švindeľ

Marilyn a spol. sú v súčasnosti na turné s novým albumom The High End Of Low, ktorý magazín Rolling Stone označil za zbytočný. Ako šokovať v období, keď násilie si môžete vyhľadať ihneď, stačí len kliknúť myšou na internete, napísal recenzent prestížneho hudobného časopisu.

Marilyn Manson si v zlatých časoch postavil svoj imidž na kontroverzii. Vyprodukované diabolské videoklipy, mediálne škandály, dráždivý mejkap, pri ktorom skupina Kiss musela blednúť, a texty o antikristoch a podobných nezmysloch akoby zatienili fakt, že jeho pesničky sú len odvarom oveľa talentovanejších amerických undergroundových kapiel z hardcoreovej a metalovej scény. Vďaka praktikám súčasného šoubiznisu a mediálneho humbugu, ktorý vytvoril okolo seba, sa mu podarilo stať superslávnym. Aj keď v podstate nenapísal jedinú dobrú pieseň.

Keď sa bude spomínať na 90. roky, svet si ho skôr bude pamätať ako bizarnú figúrku, ktorej sa podaril jeden z ďalších veľkých rokenrolových švindľov, za ktorý ľudia zblbnutí silou MTV, radi zaplatili. Ako napríklad v utorok v Bratislave.