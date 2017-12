Nespútaná Buckleyho duša

Svet si pripomína nebohého génia Jeffa Buckleyho novým DVD a CD Grace: Around The World.

13. jún 2009





BRATISLAVA. Z pohľadu hudobného fanúšika bol Jeff Buckley na svete len tri roky. V roku 1994 vydal pomerne v tichosti debutový album Grace, ale o tri roky odišiel z tohto sveta tragickou smrťou. Neďaleko Memphisu sa utopil v zradných vodách rieky Mississippi.

Moderná klasika

No napriek tomu, že toho stihol počas života veľmi málo, vďaka nádhernej prvej platni, toho zanechal po sebe viac ako dosť. Jeho Grace je dnes modernou klasikou.

Po pätnástich rokoch si na tohto americké speváka a skladateľa spomíname znovu. Aj vďaka novému DVD a CD Grace: Around The World, obsahujúce videozáznamy takmer všetkých piesní z tohto albumu. Jeho súčasťou je aj pozoruhodný dokument o Jeffovom živote s názvom Amazing Grace. Ak jeho tvorbu porovnáme s ostatnými pesničkármi v tom období, tak Buckley bol v niečom výnimočný. Ako prvé človeka šokuje jeho neuveriteľný spevácky talent, ale zároveň aj schopnosť písať nádherné košaté melódie.

Jeff Buckely bol hudobníkom mnohých tvárí. Na Grace nájdete jeho vlastné piesne (Grace, Last Goodbye, Lover, You Should've Come Over), ktoré pokrývajú územie od folku, cez rock, soul až k tvrdej alternatívnej hudbe. Ďalší rozmer jeho debutu tkvie v nádherných coververziách. Jeho podanie Cohenovej Hallelujah znie oveľa lepšie ako majstrova verzia.



Je veľmi málo umelcov ako Buckley, ktorý dokázali pokryť toľko hudobných štýlov.

Buckley pripomínal v niečom Boba Dylana, ktorý v začiatkoch svojej hudobnej dráhy nasával všetky hudobné štýly ako špongia. Buckley miloval džez v podaní Niny Simone a Billy Holiday, jeho punková duša zas obdivovala Stooges, MC5 a americkú alternatívu a zároveň sa dokázala stratiť v klasických albumoch od Led Zeppelin. Je len veľmi málo umelcov, čo by dokázali svojou tvorbou pokryť toľko hudobných štýlov.

Priveľmi starý

Jeff, syn polozabudnutého pesničkára Tima Buckleyho, nemal nikdy veľa fanúšikov a neťahali sa za ním masy, no jeho talent hneď rozoznali Bono, Elvis Costello, Jimmy Page alebo Paul McCartney. Akoby mu tieto hviezdy prišli dať najavo, že patrí medzi nich.

Po vydaní Grace v roku 1994 sa so sprievodnou skupinou vydal na celosvetové turné, ktoré sa tiahlo skoro dva roky. Bola to jeho posledná veľká cesta. Po návrate začal pracovať na nových pesničkách. Firma naňho tlačila, aby nahral ďalšie Grace, no Buckley sa skôr spoliehal na svoju múzu a svojich priateľov. Nahrávanie nového albumu naplánoval do Memphisu, kde pracoval na posledných nových pesničkách. No nikdy ho nenahral. 29 mája 1997, v deň príchodu kapely do mesta Elvisa Presleyho, si Jeff šiel zaplávať do rieky Mississipi. Oblečený a v topánkach vstúpil do rieky, kde ho strhol prúd. Jeho telo našli o štyri dni cestujúci parníka.

Nebola to samovražda, nešťastná náhoda. Jeff nebol nihilistom a feťákom ako Kurt Cobain, chcel žiť, no jeho nepútaná duša a túžna po vzrušujúcom živote ho nakoniec priviedla do záhuby. Jeho matka Mary Guilbertová, ktorá spravuje jeho pozostalosť, v dokumente Amazing Grace tvrdí, že jeho skorý odchod z tohto sveta dáva istú logiku: „Jeff bol v duchu oveľa starší ako v skutočnosti vyzeral. Na svet prišiel ako hotový umelec, ktorý zanechal po sebe zlato a potom odišiel.“