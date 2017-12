Knižné tipy

Tomáš Janovic a William Saroyan.

15. jún 2009 o 0:00 Alexander Balogh, ba

Nečakaný mail

Tomáš Janovic: „Neber to osobne.“ Marenčin PT, 2009.

Nová Janovicova knižka je trochu iná ako tie predošlé. Nielen nečakanou odbočkou do internetových vôd („Posielam ti mailom svoj orgazmus, ty mi pošli svoj"), pestrou a funkčnou typografiou, ale i dlhšími textami, ktorými si pripraví pôdu pre zničujúcu pointu. Popri tradičnom Lasicovi či Jajkelem sa v knihe stretneme aj s Werichom, Máraiom, Holanom či Satinským. Do tejto vybranej spoločnosti zaradil tiež exlibrisovú pani Šátekovú zo svojej obľúbenej rezidencie.



Ale stále je to starý dobrý Janovic: „Máme talent byť na nesprávnej strane, aj keď sme na správnej." Útechou z možného účinku takýchto viet nech je bonmot: „Hlupáci nemajú depresie, a možno majú, len o tom nevedia."

Tracyho láska

William Saroyan: Tracyho tiger. Preklad Marián Andričík. Artforum 2009.

Keď mladý Tracy po dvoch týždňoch práce vo firme požiadal o povýšenie z miesta nosiča pytlov na váženú funkciu ochutnávača kávy, argumentoval aj tým, že dokáže skladať pesničky. Saroyan vo svojej inej knihe O neumieraní spomína, ako ho samotného potešilo, že takú odpoveď pre Tracyho vymyslel. Ten príbeh sa podľa autora rozbiehal vtedy tak trochu naverímboha, pravda, podstatné bolo, že od začiatku preň vymyslel najmä tigra, bez ktorého by Tracy takú guráž iste nemal. Tiger však v najnevhodnejšej chvíli zaspal a Tracy to miesto nedostal.



Metaforický príbeh, do ktorého vzápätí vstúpila krásna dievčina Laura (ako inak – s tigricou), sa však čoskoro zvrtne menej veselým smerom, no svoj pôvab nestráca až do poslednej vety, kde sa dozvedáme, čo sme už dávno tušili, že tiger je láska.



