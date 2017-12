Nové CD a DVD

Harrison, Woodstock, Grizzly Bear a Bezmocná hŕstka.

16. jún 2009 o 0:00 (peb, her)

George Harrison: Let It Roll

EMI 2009

Píše sa o prvej výberovej platni niekdajšieho beatle Georgea Harrisona, no tento slávny hudobník už dve best of vydal. No Let It Roll je iný v tom, že 19 piesní pokrýva jeho celú sólovú dráhu - od odchodu z Beatles až po smrť v roku 2001. Výberovka ukazuje, že Harrison, ktorý bol v tieni Lennona a McCartneyho, bol skvelým autorom. Na Let It Roll nájdeme aj jeho beatlesovky ako Here Comes The Sun a Something, pochádzajúce z bangladéšskeho koncertu.



Woodstock: 3 Days of Peace

Warner 2009

Pri príležitosti 40. výročia Woodstocku, najslávnejšieho festivalu v histórii popmusic, vychádza jeho rozšírená trojdisková verzia. Pôvodný filmový dokument pokrýval 17 účinkujúcich, na novom DVD je rozšírený na štyri hodiny materiálu a fanúšikovia si môžu vychutnať aj kompletné vystúpenia kapiel ako Santana, The Who alebo The Grateful Dead. Súčasťou je aj šeťdesiatstránková knižka a množstvo ďalších bonusov.



Grizzly Bear: Veckatimest

Warp Records 2009

Americká štvorčlenná partia pôsobí na alternatívnej pesničkárskej scéne už niekoľko rokov, ale druhý album Veckatimest z nej urobil horúcu vec posledných týždňov. Za svoj úspech kapela vďačí predovšetkým známejším Fleet Foxes, ktorí otvorili dvere pre rôzne vokálne harmonizujúce kapely ako napríklad Grizzly Bear. Na rozdiel od Foxes, ktorých piesne zapadajú do zelenej prírody, sú Grizzly Bear ich mestskou odpoveďou.



Bezmocná hŕstka - Európou

Azyl music 2009

Okrem improvizácií k nemým filmom na pódiu bratislavského klubu FK 901 skupina Bezmocná hŕstka nikdy neodohrala regulárny koncert, no na sklonku 90. rokov stihla vydať tri nahrávky. Že projekt, v ktorom fungovali aj mnohé známe mená, stále žije, dokazuje nový album. Tucet pesničiek violončelistu Romana Harvana ponúka zväčša melancholické náladovky a zvuk miešajúci sláčiky so živou kapelou.