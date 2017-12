Tí milovaní zvíťazili

Galéria Médium už len dnes predstavuje desiatich slovenských nominantov Essl Award CEE 2009.

17. jún 2009 o 0:00 Lucia Tkáčiková





BRATISLAVA. Tohtoročná slovenská víťazná práca súťaže Essl Award Cee 2009 určená pre mladých výtvarníkov vznikla na školskú tému nazvanú Tí milovaní. Jej autorka Lenka Cisárová, študentka ateliéru ±XXI Daniela Fischera na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení prezrádza, že ako svojich milovaných si vybrala rodičov. Zvečnila ich dívajúcich sa na televíziu akoby na svojich milovaných.

Fotorealistickú maľbu potom doplnila o svetelnú projekciu, vďaka ktorej obraz ožíva, dostáva atmosféru. Diváci odrazu získavajú pocit, že rodičia autorky skutočne sedia pred televíznym prijímačom. „Projekcia zároveň nás, ktorí sa na obraz pozeráme, stavia do pozície, že my sme v televízii. Akoby sme nemali inú možnosť dostať sa do vnímania týchto ľudí,“ hovorí víťazka.

Druhou časťou práce je pohľad zvonku, z druhej strany na panelák a okná s odrazom blikajúcich televízorov. Pohľad na mrazivú každodennú skutočnosť dnešného človeka.

Lenka Cisárová si s prvým miestom odniesla Cenu Essl a 4000 eur, druhé miesto a 3000 eur získal Jozef Ponik. Špeciálnu tisíceurovú Cenu Vienna Insurance Group za jemné psychologické fotografie starých rodičov porota udelila Lucii Stráňaiovej. Všetci traja ocenení spolu s výhercami z ostatných zúčastnených krajín sa v decembri predstavia na spoločnej výstave v Essl Múzeu v Klosterneuburgu pri Viedni.

V Galérii Médium sú v rámci slovenského výberu zastúpené rôzne médiá od maľby cez fotografiu až po video či inštaláciu. Odlišnou prácou je napríklad zaujímavé video Eje Devečkovej, ktoré by sa možno dalo označiť až za akýsi slovník. Mladá umelkyňa vytvorila posunkovú reč pre slová súčasného umenia. Zistila totiž, že v posunkovej reči existujú len primárne výtvarné názvy ako štetec, maľba, no slová ako videoinštalácia či virtuálna realita by sme v nej hľadali márne.

Súťaž Essl Award, ktorá vznikla na podporu študujúcich umelcov z Česka, Slovenska, Chorvátska, Slovinska, Maďarska a tento rok aj Rumunska, organizuje každý druhý rok rakúska súkromná galéria zberateľov výtvarného umenia manželov Agnes a Karlheinza Esslovcov. Odborná porota z prihlásených mladých výtvarníkov vyberá vždy desať nominantov. Do slovenskej časti súťaže sa prihlásilo okolo 70 študentov z vysokých výtvarných škôl v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici.