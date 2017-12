Nova Rock: Metallica, Placebo, NIN a ďalší

Kúsok od Bratislavy sa predstaví výkvet tvrdej rockovej scény.

17. jún 2009 o 0:00 Peter Bálik





BRATISLAVA. Len 43 kilometrov na juh od Bratislavy sa od piatku do nedele zíde pri rakúskej dedine Nickelsdorf to najlepšie zo súčasnej rockovej scény. V dňoch 19. až 21. júna sa na festivale Nova Rock predstavia veľké mená ako Metallica, Die Toten Hosen, Placebo, Nine Inch Nails, Limp Bizkit, Kaiser Chief, Slipknot.

Sekundovať im budú ďalšie pozoruhodné mená ako Gogol Bordello, Mastodon, Monster Magnet, Loaded (ide o skupinu basáka Guns N Roses Duffa McKagana) alebo Chickenfoot s gitaristom Joe Satrianim, Chadom Smithom z Red Hot Chili Peppers a členmi Van Halen.

Denník SME by bol zas zvedavý na newjerseyskú skupinu The Gaslight Anthem, štvoricu punkrockových hudobníkov, vychádzajúcu z amerického pesničkárstva na spôsob Brucea Springsteena a Woodyho Guthrieho.

Na piaty ročník festivalu sa chystá tento rok rekordný počet slovenských fanúšikov. Podľa slovenského zástupcu Nova Rock Tomáša Holetza si lístky zakúpilo 1500 našich rockových priaznivcov. Jednodňové vstupenky sú už vypredané, no ešte si možno kúpiť trojdňovú permanentku za 118 eur. Lístky na mieste sa nepredávajú. Festival navštívi až 60­tisíc ľudí z celej Európy.

Medzi Bratislavou a festivalom bude prvýkrát fungovať aj kyvadlová doprava z autobusovej stanice Mlynské nivy. Lístky na autobus sa dajú kúpiť na stránke www.ticketportal.sk. Viac info o festivale nájdete na www.novarock.at.