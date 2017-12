Antichrist ešte zákon neporušil

V tom filme sú miesta, na ktoré sa vôbec nedá pozerať. V Británii boli hlasy, aby sa pred uvedením v kine vystrihli.

17. jún 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

Nakoniec však Antichrist zostal nezmenený a Briti teda môžu vidieť, ako dnes vyzerá duša Larsa von Triera.



BRATISLAVA, CANNES. Nie, Antichrist sa zatiaľ strihať nebude. Áno, vo Veľkej Británii to istý čas pripúšťali, lenže týždeň pred domácou premiérou sa rozhodli, že do kina pôjde presne tá verzia, ktorá sa dánskemu režisérovi Larsovi von Trierovi zdala najzmysluplnejšia.

Dospelí, nebojte sa

Zopár ľudí pritom pochybuje, či je v tomto filme zmysluplná aspoň jedna scéna. A keby aj pripustili, že niekoľko záberov je nakrútených ozaj dômyselne, v pamäti im ich zrejme navždy prekryjú scény fyzického i psychického násilia.



Až taký neznesiteľný je príbeh manželov, ktorý Lars von Trier v Antichristovi rozpráva. „Vo filme nie je nič, čo by porušovalo zákon a ohrozovalo dospelých ľudí. Sexuálne scény sú síce nezvyčajne otvorené, sú však relatívne krátke. Od roku 1990 sme už schválili niekoľko filmov s takýmto typom záberov,“ cituje agentúra Reuters Davida Cooka, riaditeľa Britskej rady pre klasifikáciu filmov.

Briti sa teda môžu nadýchnuť a chystať do kina - ak teda majú viac ako 18 rokov. To je jediné obmedzenie, ktoré Antichrist dostal.

Obrazy nemajú logiku

Lars von Trier sa s ním prvýkrát ukázal pred mesiacom na festivale v Cannes. Polovica publika ho vypískala, a ani tá druhá nebola špeciálne nadšená. Skôr bola smutná, lebo si uvedomila, že nazrela do duše smutného človeka. Niekoho, koho premohla úzkosť. Napokon, v útlej propagačnej knižke vyšla jedna strana s názvom Priznanie režiséra. Von Trier v ňom píše: „Pred dvomi rokmi som prešiel depresiou. Bola to nová skúsenosť - všetko mi pripadalo nedôležité a zbytočné. Nemohol som pracovať.“

Scenár k Antichristovi bol vlastne pokus. Písal preto, aby zistil, či ešte nejaký film dokáže nakrútiť. A bolo to vraj netradičné písanie: „Scény mi prichádzali na um bez akejkoľvej logiky. Boli to obrazy, ktoré sa mi prisnili v depresívnom období, prípadne ešte pred ním.“ Samotné nakrúcanie preňho žiadnou terapiou nebolo, bola to len mechanická práca. Lars von Trier vraví, že pracoval bez radosti a že využil len polovicu svojich mentálnych síl. „Ale nebudem Antichrista ospravedlňovať. Neponúkam výhovorku, ponúkam len svoju vieru. Verím tomuto filmu, je to najdôležitejší film mojej kariéry.“

Vysvetľovať niet čo

Po skončení festivalu prenikali šumy, že predsedníčka poroty Isabelle Huppert, preslávená brutálnymi scénami z Pianistky, chcela dať filmu Antichrist Zlatú palmu. Zvyšní členovia jej to vyhovorili a tým ju pravdepodobne ochránili pred nepríjemnými otázkami na tlačovej konferencii.

Lars von Trier niekoľko takých dostal. Pýtali sa ho dokonca aj to, čo chcel týmto filmom povedať a prečo sa s

ním do Cannes vôbec hlásil. Po celý čas sa mu triasli ruky a niekedy aj hlas, odpovedal však odhodlane: „Vysvetľovať nemám čo. Je to môj film, a vy ste len mojimi hosťami. Nie naopak.“

Približne rovnako uvažoval britský distribútor Curzon Artificial Eye. „Diela talentovaných režisérov treba uvádzať v originálnej podobe,“ vravel pre Reuters. „Pretože ľuďom treba umožniť, aby si názor na film vytvorili sami.“

U nás ešte kinopremiéru Antichrist určenú nemá.