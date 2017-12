V Bratislave vystavuje magisterské práce sedem fotografov

Magisterské diplomové práce študentov Katedry fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení približuje výstava v Stredoeurópskom dome fotografie (SEDF) a v Galérii F7 v Bratislave.

16. jún 2009 o 19:19 TASR

BRATISLAVA.

Najviac snímok je od Ján Šipöcza. Na 22 farebných záberoch predstavuje výtvarnejšie momentky a pohľady, ktoré nafotografoval pri pochôdzkach v uliciach a parkoch počas rôznych ročných období. Svoj projekt nazval Mesto ako ateliér.

Fotokomixový príbeh spracovala Barbora Haviarová na desiatich ručne robených zväčšeninách 79 krát 79 cm na karit papieri. Ešte väčšie fotografie (100 krát 70 cm) vystavuje Ján Palkovič, ktorý v cykle Bezváhový stav zvečnil lietajúce osoby medzi stromami. Rôznymi formami zátišia sa prezentuje Dalibor Krupka, Iva Sýkorová vytvorila "celoživotnú" ľudskú púť v cykle Smrť vo fotografii.

Priestorový projekt Play, Just Do It vytvoril v jednej miestnosti SEDF Ján Viazanička. Na veľkoplošných farebných fotografiách predstavuje netradičné "športoviská", keď aj na stodole je umiestnený basketbalový kôš. Vtipnú inštaláciu dopĺňa na podlahe múkou "vylajnované" ihrisko a nechýba ani zlatá lopta v jeho strede. Staromestská Galéria F7 poskytla priestor fínskej fotografke Maiji Laurinen. Vystavuje tam záhadnejšie, prevažne tmavé fotografie, v ktorých návštevník môže nájsť vtáka či iné objekty.

Koncepcia výučby na spomínanej katedre sa snaží integrovať štúdium fotografie tak, aby bola pokrytá celá škála rôznorodých prístupov v tomto médiu. Katedra má v súčasnosti tri samostatné ateliéry, kde sa pedagogický proces odvíja od inklinácie vedúcich pedagógov k istým tvorivým názorom a postupom v ich vlastnej tvorbe.

Ateliér fotografie a intermediálnych presahov vedie Ľubo Stacho, Ateliér fotografie Filip Vančo a Ateliér nulovej fotografii Silvia Saparová. Diplomové práce študentov na výstave obsahovo odrážajú pedagogické smerovanie jednotlivých ateliérov, ale predovšetkým predstavujú ich individuálne projekty. Katedra po prvý raz prezentuje magisterské diplomové práce v SEDF.

Výstava potrvá do 28. júna.