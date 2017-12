Zomrel spoluzakladateľ skupiny The Ventures Bob Bogle

17. jún 2009 o 9:15 SITA

BRATISLAVA. Vo veku 75 rokov zomrel v nedeľu hudobník Bob Bogle, spoluzakladateľ a gitarista rockovej skupiny The Ventures. Autor inštrumentálneho hitu Walk, Don't Run z roku 1960 skonal podľa ďalšieho spoluzakladateľa kapely Dona Wilsona po krátkej, bližšie nešpecifikovanej chorobe.

Skupina The Ventures vznikla v roku 1958 v Tacome. Prvý štúdiový album s názvom Walk, Don't Run im vyšiel o dva roky neskôr a obsadil 11. priečku v rebríčku Billboard. The Ventures predali počas viac ako 50-ročného pôsobenia na hudobnej scéne na celom svete milióny albumov. V roku 2008 ich uviedli do Rock 'n' rollovej siene slávy.

Informáciu zverejnil server billboard.com.