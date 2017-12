Zloduchom v novom Bondovi bude možno Michael Sheen

17. jún 2009 o 13:36 SITA

BRATISLAVA. Zloducha Ernsta Stavra Blofelda si v pripravovanom 23. filme o agentovi Jamesovi Bondovi možno zahrá Michael Sheen. Podľa denníka The Daily Express má už 40-ročný herec za sebou rokovania s filmovými tvorcami.

Sheen sa veľmi dobre pozná s londýnskym scenáristom Peterom Morganom, ktorý sa spoločne s dvojicou Neal Purvis a Robert Wade bude podieľať na podrobnom deji k 23. Bondovi, keďže v nedávnej minulosti si zahral v jeho filmoch Kráľovná (2006) či Duel Frost/Nixon (2008).

Ďalšie pokračovanie trileru o najznámejšom agentovi na svete má zatiaľ iba scenáristov, ďalšie detaily zatiaľ známe nie sú. Nie je stanovený dátum začiatku nakrúcania a aj keď sa predpokladá, že hlavnej úlohy by sa mal po tretí raz zhostiť Daniel Craig, sám herec ani producenti to stále nepotvrdili. Prestížnu postavu "Bond girl" by si mohla zahrať Jennifer Aniston, Angelina Jolie alebo aj vychádzajúca hviezda Freida Pinto.

Informáciu zverejnil server aceshowbiz.com.