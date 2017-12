Od tichého beatlesáka k večnosti

Na novej kompilácii Georgea Harrisona je takmer všetko podstatné z jeho sólovej hudobnej dráhy.

18. jún 2009 o 0:00 Peter Bálik

Tento týždeň vychádza výberový album Georgea Harrisona Let It Roll: Songs By George Harrison. Je to vôbec prvé best of, ktoré zahŕňa piesne z jeho celej hudobnej dráhy. Zároveň píše príbeh umelca, ktorý sa z „tichého Beatla" premenil svojím talentom na skvelého skladateľa a vzácneho človeka.



BRATISLAVA. George Harrison zomrel v roku 2001, no svet na neho tak ľahko nezabudne. Vďaka členstvu v skupine The Beatles sa stal už počas svojho života nesmrteľným. Na rozdiel od skoro výhradných skladateľov liverpoolskej štvorky Lennona a McCartneyho však musel o svoje miesto poriadne zabojovať. Medzi fanúšikmi bol skôr známy ako ten tichší, uzavretejší.

Ako skladateľ sa v The Beatles prejavoval len občas. No jeho pieseň While My Guitar Gently Weeps veľa zmenila, pretože patrila medzi najväčšie perly na slávnom Bielom dvojalbume. Harrisonova emancipácia sa naplno prejavila na poslednom albume The Beatles.

Z jeho nádherných skladieb Here Comes The Sun a Something z Abbey Road (1969) má človek pocit, akoby ich napísal sám Mozart.

Život po Beatles

Málokto vie, že začiatok sólovej kariéry po The Beatles sa vydaril práve Harrisonovi. Zatiaľ čo John Lennon hľadal na platni Plastic Ono Band svoje stratené ja a McCartney nahral svoje vidiecke albumy, dlhovlasý a bradatý gitarista prišiel s trojalbumom All Things Must Pass (1970), na ktorý dal takmer všetko, čo mu zostalo v šuplíkoch z čias chrobákov.

Bol to jeho triumf, ktorý mu potvrdil pocit, že existuje aj život po The Beatles. No z odstupu času znamená debut pre Harrisona to isté, čo pre filmára Orsona Wellesa jeho Občan Kane. Nikdy sa mu ho nepodarilo prekonať.

Harrisonovu sólovú dráhu skomplikoval aj súd o autorstvo piesne My Sweet Lord, ktorý prehral so skupinou The Chiffons. Tí ho zažalovali za to, že melódiu ukradol z ich starého hitu He's So Fine. Ex-Beatle súd napokon v roku 1976 prehral a musel vyplatiť viac ako jeden a pol milióna dolárov.

Medzitým zorganizoval vôbec prvý benefičný koncert v histórii popmusic, ktorého zárobok mal ísť na podporu obetí záplav v Bangladéši. Na jeho pozvanie kývli napríklad Bob Dylan alebo Eric Clapton.

Úpadok kariéry

V polovici sedemdesiatych rokov začala Harrisonova sólová dráha postupne upadať. Nahral síce ešte veľmi dobrý album Living In The Material World, mal prvý N.1 hit v americkej hitparáde Give My Love (Give Me Peace on Earth), ale to bolo na dlhý čas všetko. Po rozchode s prvou ženou Patti, ktorú mu prebral jeho kamoš Eric Clapton, sa uzavrel do seba. Viac času trávil na svojej záhrade ako v štúdiu, podporoval hnutie Hare Krišna a stal sa veľkým priaznivcom motošportu.

Začiatkom 80. rokov mu jeho vydavateľ dokonca vrátil album Somewhere in England, aby ho prerobil. Bola to veľká rana pre človeka, ktorý napísal také perly ako Something a Here Comes The Sun.

Do hitparád sa vrátil načas s pesničkou All These Years Ago (1981), ktorú napísal ako spomienku na Johna Lennona, na ktorej si po jedenástich rokoch zahrali spolu zvyšní členovia The Beatles Paul McCartney a Ringo Starr. „Boli sme štyria chalani, ktorí veľmi chceli mať kapelu a skončilo to takto," povedal po tragickom skone svojho priateľa Harrison.

Neznášal sólovú dráhu

V 80. rokoch sa venoval skôr filmu, dokonca produkoval celovečerné snímky združenia komikov Monty Pythons ako Život Briana, v ktorom si zahral epizódnu úlohu. Do hudby ho nakoniec vrátil jeho priateľ a fanúšik Jeff Lynne z ELO. Clound Nine (1987) sa stal jeho najlepšou nahrávkou od čias All Things Must Pass.

Sám priznával, že sa nikdy necítil ako sólový umelec a túto pozíciu nenávidel. Vždy sa cítil ako skupinový hráč. To bol jeden z hlavných dôvodov, prečo vznikla kapela The Traveling Wilburys s jeho hrdinami (Bob Dylan, Roy Orbison) a kamarátmi (Tom Petty a Jeff Lynne).

Škoda, že sa na aktuálnej výberovke nenachádza ani jedna pieseň tejto kapely, pretože hlavným autorom skladieb ako Handle With Care alebo End Of The Line je práve on.

Posmrtný album

Deväťdesiate roky strávil prácou na antológii The Beatles, ale aj bojom s rakovinou. Medzitým stihol pracovať na nových pesničkách, ktoré sa neskôr objavili na posmrtnom Brainwashed. Jednu zo svojich najlepších sóloviek však nikdy nedokončil.

Po útoku psychopatického fanúšika v roku 1999 a dlhotrvajúcej zákernej chorobe už nemal dosť síl, a tak ju po jeho smrti dorobili syn Dhani a Lynne.