Speváci z Lúčnice odcestovali do USA

Spevácky zbor Lúčnice odcestoval na umelecké turné do Spojených štátov amerických.

18. jún 2009 o 10:48 TASR

BRATISLAVA. Spevácky zbor Lúčnice odcestoval dnes dopoludnia na umelecké turné do Spojených štátov amerických. To bude prebiehať v štáte Missouri v mestách Kansas City, Columbia a St. Luis. Zbor Lúčnice cestuje do USA po 40 rokoch, naposledy tam účinkoval v roku 1969.

Tanečný súbor Lúčnice chodí na zahraničné zájazdy častejšie, do USA ho pozvali už šesťkrát. Spevácky súbor vystupuje ako samostatné teleso a spieva svoju vlastnú 'literatúru', väčšinou ľudové piesne v úprave národných hudobných skladateľov: Suchoňa, Cikkera, Andrašovana alebo klasické diela od baroka až po súčasnosť s výrazným zastúpením slovenských autorov.

Podľa neho počas turné v Spojených štátoch vystúpi spevácky zbor na dvoch koncertoch na medzinárodnom hudobnom festivale v Missouri Theatre Center for Arts s Missouriským symfonickým orchestrom a dirigentom Kirkom Trevorom, známym aj na Slovensku. Prvý koncert bude venovaný 200. výročiu úmrtia Josefa Haydna.

Druhý koncert symfonického orchestra a ženskej zložky speváckeho zboru Lúčnica, venovaný jednej z najvýznamnejších skladieb začiatku 20. storočia Planéty od Gustava Holsta, doplní umelecká videoprojekcia vesmírnych planét.