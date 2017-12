Lenny Kravitz predviedol v Košiciach šou. Ale meškal

Hoci Lenny Kravitz nechal v stredu fanúšikov v Košiciach takmer hodinu čakať, napokon im predviedol veľkolepú šou.

18. jún 2009 o 11:26 SITA

KOŠICE. Hoci Lenny Kravitz nechal v stredu fanúšikov v Košiciach takmer hodinu čakať, napokon im predviedol veľkolepú šou. Návštevníkov rozohrialo o ôsmej hodine večer 30-minútové vystúpenie prešovského zoskupenia IMT Smile.

V Steel Aréne sa však ďalší program spustil až o 21:30, kedy sa na scénu postavil očakávaný americký spevák, skladateľ a multiinštrumentalista. Divákom ponúkol takmer dvojhodinový koncert, počas ktorého nevynechal hity z aktuálneho albumu It Is Time for a Love Revolution (2008) ako Dancin' Til Dawn alebo I'll Be Waiting.

Každú skladbu obohatilo niekoľkominútové inštrumentálne sólo samotného Kravitza alebo členov jeho kapely. Slávny hudobník hral na piane, klávesoch, akustickej aj elektronickej gitare. Počas koncertu sa dvakrát vybral do publika medzi divákov, ktorých si začal fotografovať. Základný setlist ukončil piesňou Fly Away pochádzajúcou z piateho štúdiového albumu 5 (1998).

V prídavku si neodpustil jeden zo svojich prvých singlov v kariére Let Love Rule a jeden z najúspešnejších Are You Gonna Go My Way. Mnohými očakávaný hit Again však na košickom koncerte neodznel.