Woody Allen sníva o novej múze. Je ňou Carla Bruni-Sarkozy

"Neurotik z New York" by chcel nakrútiť filmu s prvou dámou Francúzska.

18. jún 2009 o 15:26 TASR

PARÍŽ. "Neurotik z New York" - ako znie prezývka osobitého herca, režiséra, scenáristu, literáta a producenta v jednej osobe Woodyho Allena (73) - sníva o nakrúcaní filmu s prvou dámou Francúzska Carlou Bruni-Sarkozy.

Počas návštevy metropoly na Seine, do ktorej filmár zavítal na premiéru svojej novinky Whatever Works, vyjadril Woody Allen presvedčenie, že Carla Bruni by bola ozdobou strieborného plátna.

Na otázku, koho by si v prípade možnosti voľby vybral spomedzi trojice britská kráľovná Alžbeta II., tibetský duchovný vodca dalajláma a Carla Bruni-Sarkozy, odpovedal stručne a jednoznačne: "Nepochybne (Carlu) Bruni."

"Vzhľadom na jej charizmu a verené vystúpenia by som jej zveril akúkoľvek úlohu," vyhlásil svetoznámy oscarový umelec a dodal, že je presvedčený o úspešnosti takéhoto projektu.

Carla Bruni-Sarkozy má za sebou úspešné kariéry modelky a speváčky.

Nie je vylúčené, že sa Woodymu Allenovi možnosť osobne predložiť adekvátnu ponuku manželke francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho naskytne. Ako totiž pripustil v rozhovoroch s novinármi, jeho šance na súkromnú návštevu v Elyzejskom paláci nie sú malé.