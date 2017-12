S Waldemarom Matuškom sa rozlúčil Klaus, Gott a davy fanúšikov

So spevákom Waldemarom Matuškom sa dnes V Prahe posledný raz rozlúčili Václav Klaus, Karel Gott, Helena Vondráčková a tisíce jeho fanúšikov.

18. jún 2009 o 16:01 SITA

Oficiálna časť pre pozvaných hostí sa začala na pražskom Žofíne o 10:00. Vdovu Olgu Matuškovú priviedol do sály český prezident Václav Klaus. "Teba milovať bolo strašne jednoduché. Krásny, múdry, talentovaný. To je kombinácia, ktorej sa nedá odolať," začal obrad prezident Hereckej asociácie Václav Postránecký.

"Ľudia zbožňovali tvoj nezameniteľný hlas a tvoje piesne, z ktorých väčšina zľudovela. Ľudia ťa milovali, pretože si bol jedným z nich. Človek, s ktorým bola vždy radosť sa stretnúť a porozprávať sa," povedala trasúcim sa hlasom Helena Vondráčková, ktorej manžel Martin Michal smútočný obrad organizoval. Pri mikrofóne sa postupne vystriedali Karel Gott, Jiří Suchý a syn zosnulého Waldemar.

"Mnohí si mysleli, že sme rivali a konkurenti. My sme si publikum rozdelili na matuškovcov a gottovcov. A na tento rytiersky súboj som veľmi hrdý. Cítil som pritom vzájomnú úctu," uviedol Gott. Na Žofín prišli aj Felix Slováček s Dagmar Patrasovou, Ivan Mládek, Michal David, Juraj Jakubisko a mnohí ďalší. Asi 800 hostí si vypočulo Matuškovu domovskú kapelu K.T.O. Kamarádi táborových ohňů, ktorá spolu s vdovou odohrala tri piesne: Aby nás Pán Bůh miloval, Sbohem lásko a Už se ten tálinskej rybník nahání. Po ukončení dopoludňajšej časti sa mohla so spevákom rozlúčiť aj verejnosť.

Po skončení obradu sa uskutoční kremácia. V piatok o 12:00 urnu so spopolnenými pozostatkami uložia do hrobu na cintoríne na pražskom Vyšehrade v blízkosti herca a komika Vlasta Buriana a vynálezcu kontaktných šošoviek Otta Wichterleho.

Spevák Waldemar Matuška posledný raz vydýchol 30. mája na Floride na zápal pľúc a zlyhanie srdca. Veľký umelec sa narodil 2. júla 1932 v Košiciach, detstvo prežíval v Prahe. Jeho matka bola speváčkou viedenských operetných divadiel. Vyučil sa za sklára a zároveň sa snažil vystupovať s rôznymi kapelami – spieval a hral na rozličné hudobné nástroje, napríklad na kontrabas, banjo a gitaru.

V roku 1960 nahral svoju prvú pieseň Suvenír a potom sa stal spevákom a hercom divadla Semafor. Spieval tu sólovo aj v duete – s Karlom Štědrým, Jiřím Suchým a od roku 1961 s Evou Pilarovou, s ktorou mal najväčšie úspechy. Dva razy vyhral Zlatého slávika (1962 a 1967), niekoľkokrát bol druhý. S Pilarovou neskôr odišiel do divadla Rokoko. Potom, čo sa vrátila do Semaforu, spieval s Helenou Vondráčkovou, Martou Kubišovou, Jitkou Zelenkovou a ďalšími. Popri práci v divadle sa podieľal aj na iných projektoch, v rámci ktorých naspieval skladby aj s Hanou Hegerovou a Karlom Gottom.

Okrem speváckej kariéry sa venoval aj herectvu. Vynikol najmä v úlohách, kde mohol využiť svoj hlas a spev, napríklad vo filmoch Kdyby tisíc klarinetů (1964), Limonádový Joe aneb Koňská opera (1964) alebo Noc na Karlštejně (1973). Často pracoval aj pre televíziu, zahral si v snímkach Půjčovna talentů (1964), Ta naše písnička česká (1967) či v seriáli Píseň pro Rudolfa III.(1967). Viackrát hosťoval aj v pražskom Národnom divadle.

V roku 1976 sa oženil so speváčkou Olgou Blechovou a začal spolupracovať so skupinou K.T.O.. Pravidelne koncertoval v zahraničí. V roku 1986 to využil a zostal aj s manželkou v USA, kde žil až do svojej smrti. Komunistické úrady potom zakázali hrať jeho skladby, zlikvidovali jeho platňu Jsem svým pánem, v seriáli Chalupáři bol zmazaný jeho hlas, zostala len hudba. V Rozpacích kuchaře Svatopluka odstránili jeho meno z titulkov. Waldemar Matuška zatiaľ v USA usporadúval koncerty pre krajanov a ďalej nahrával albumy.