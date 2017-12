Aj Lavagance sa tešia na Depeche Mode

Známa alternatívna skupina z Bratislavy vystúpi v pondelok pred hviezdnymi britskými kolegami.

20. jún 2009 o 0:00 Peter Bálik

Líder kapely Marek Rakovický sa na svoje idoly veľmi teší, no zostáva v pokoji.

BRATISLAVA. Marekovi Rakovickému a jeho skupine Lavagance sa v pondelok splní obrovský sen. Táto známa alternatívna skupina bude totiž v pondelok na štadióne bratislavského Interu predskakovať britskej legende Depeche Mode.

„V poslednom čase sme mali veľa práce, pretože sme nakrúcali nový album, takže som si to až tak neuvedomoval, že hráme pred Depeche Mode. Možno, keď ich uvidím na zvukovej skúške, tak sa asi rozplačem. Momentálne to až tak neprežívam, udržujem sa v pokoji. Keď príde pondelok, tak to určite pocítim na sto percent," hovorí SME po telefóne Marek Rakovický, ktorý sa v súčasnosti nachádza so skupinou v Prahe.

Depeche a ich žiaci

Bratislavskí Lavagance sú jedna z najúspešnejších alternatívnych kapiel na Slovensku, ktorej sa podarilo preniknúť aj do stredného prúdu. Pred dvomi rokmi získali na hudobných cenách Aurel tri sošky, vrátane tej pre najlepšieho nováčika v slovenskej popmusic.

Pred Depeche Mode neplánujú nijaký špeciálny program, zamerajú sa na pesničky, ktoré hrali na nedávnom turné k nového albumu Divine Darkness. Lavagance však nebudú v pondelok jedinou predkapelou. Po ich polhodinovom sete vystúpi newyorská partia Motor, ktorá sprevádza depešákov na ich aktuálnom Sound Of The Universe Tour.

Výber slovenskej kapely, ktorá sa hrá s modernými trendmi a mieša rock s elektronikou, ale nie je náhodný. Vplyv Depeche Mode je v ich hudbe veľmi cítiť a priznáva to aj Marek Rakovický. „Depeche Mode som v istom období doslova prepadol. Dokonca som mal sny s Martinom Gorom. Pre mňa je totiž hlavným skladateľským vzorom. Hudbu Depeche Mode milujem, pretože je hlboká a silná."

Nový album

Najobľúbenejším albumom Depeche Mode Mareka Rakovického je Songs Of Faith and Devotion, no zároveň dodáva, že sa mu veľmi páči aj aktuálny Sound Of The Universe. „Možno ich niektorí ľudia dnes podceňujú, ale stále robia hudbu podľa toho, ako žijú. Keď si človek nič poriadne neodžije, tak sa mu to nepodarí preniesť do svojich pesničiek."

Lavagance sú v poslednom čase nesmierne aktívni. Nedávno dokončili nový album Divine In Dakrness, ale o zopár týždňov sa znova zatvorili do štúdia, aby nahrali ďalší. Pripravovaná novinka bude výnimočná tým, že ju produkoval známy britský hudobník Eddie Stevens, bývalý člen známej skupiny Moloko, ktorý spolupracoval napríklad aj s kapelami Freakpower a Zero 7.

Zatiaľ bezmenný album bude prierezom piesní z troch radoviek Lavagance, ktoré dostali vďaka Stevensovi nový šat. „Boli sme mu veľmi oddaní, mohol si s nami robiť, čo chcel," vysvetľuje slovenský hudobník s tým, že v štúdiu vládla slobodná atmosféra. „Normálne sme sa vrátili do detských čias, bola to skôr hra, ako štúdiová práca."