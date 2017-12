Horor na horách

Vtipný aj mrazivý film Vlčí bouda vysiela dnes televízia Joj.

20. jún 2009 o 0:00 Miloš Krekovič, kv





Koľko československých hororov poznáte? Veľa ich nevzniklo, no aj v tejto hŕstke je Vlčí bouda unikát. Je to lyžiarsky sci­fi horor z roku 1985, ktorý nakrútila Věra Chytilová. O týždeň česká režisérka príde aj na Art Film, no jej Vlčí boudu môžete vidieť už dnes - o 17.25 v televízii Joj.

Školáci si užívajú lyžiarsky kurz na horách, ale pobyt na chate, odrezanej od sveta, sa postupne mení na nočnú moru. Je to desivý príbeh ako z čítanky, ale aj čosi viac.

Že si tu režisérka uťahuje z iného českého filmu, smutnej komédie o stredoškolákoch Snežienky a machri, uhádnete ľahko. Zároveň je však Vlčí bouda moralitou, čo kladie základné otázky. Sú situácie, v ktorých dokážeme prekonať sebectvo, zomknúť sa a obetovať jeden za druhého?

Test, ktorý vo filme školákom pripravili inštruktori z inej planéty, bude drsný a poučný. Halucinačná kamera, dramatická hudba Michaela Kocába a výkon nedoceneného herca (inak divadelného režiséra) Miroslava Macháčka sú hlavné dôvody, prečo treba Vlčí boudu vidieť.