Dirigent Peter Feranec "bol odídený" z filharmónie

20. jún 2009 o 19:31 SITA

BRATISLAVA. Peter Feranec už od 1. júna nie je šéfdirigentom Slovenskej filharmónie, potvrdil to agentúre SITA. Na päť rokov podpísal zmluvu s Michailovským divadlom v Sankt Peterburgu, kde od 1. júna pôsobí ako hudobný riaditeľ a šéfdirigent.

Po trojročnom pôsobení vraj Bratislavu opustil nedobrovoľne, riaditeľ filharmónie Marián Lapšanský mu nepredlžil zmluvu. Dôvodom sú pracovné nezhody. "Pán Lapšanský chce viesť filharmóniu sám a nepotrebuje šéfdirigenta. Je to ten typ riaditeľa, ktorý nekonzultuje svoje rozhodnutia s niekým iným,“ povedal Feranec. Reakciu Lapšanského sa nám nepodarilo získať, má vypnutý telefón.

Medzinárodné uznávaný dirigent odchádza sklamaný. Nenaplnili sa jeho očakávania, že vedenie filharmónie prejaví záujem o novú dramaturgiu a organizačné postupy. Jeho ambície vyvolali nevôľu aj v orchestri. Hovorí o generačnom probléme, neochote a chýbajúcej flexibilite. "Keď je koncepcia iba prežiť, len čosi málo urobiť a nič nové tam nepriniesť, mne sa to zdá strašne málo,“ povedal Feranec. Tvrdí, že vnútorne rezignoval, lebo sa mu podarilo presadiť len minimum svojich vízií. Jednou z nich je internetové vysielanie koncertov a spolupráca so serverom Classic Live, vďaka čomu sú koncerty Slovenskej filharmónie prístupné pre divákov po celom svete.

Feranca mrzí, že s ním ako šéfdirigentom vedenie nekonzultovalo ani okolnosti sťahovania sa z Reduty, ktorá je v havarijnom stave či výber miesta na prechodné účinkovanie orchestra počas jej rekonštrukcie. "Nemám problém akceptovať iný názor, ak sa na ňom dohodneme ako tím, ale nikto sa jednoducho neunúval niečo konzultovať,“ vysvetľuje Feranec.

Dodáva, že vo filharmónii vládne neinformovanosť založená na dohadoch. Chýbať mu bude veľa hráčov, s ktorými si muzikantsky vybudoval dobrý vzťah. "Od koncertného majstra pána Jarolíma Ružičku cez mnohých hráčov, ktorých je veľa, takže ich nebudem menovať... Zažili sme pár veľmi dobrých koncertov a dúfam, že ich zažijeme aj v budúcnosti, lebo nemienim trieskať dverami,“ hovorí Feranec. Bol by rád, keby jeho koncertná spolupráca s filharmóniou pokračovala, v prípade, že bude mať filharmónia záujem.

Aktivity Petra Feranca aj v minulosti vo veľkej miere siahali do zahraničia - na konte má účinkovanie v divadlách a filharmóniách v Argentíne, Japonsku, Nemecku, Británii, Portugalsku, Taliansku, v Rakúsku, Rusku, Nórsku či v USA. V roku 2008 dirigoval 74 koncertov, avšak len deväť z toho so Slovenskou filharmóniou.

"Okrem toho, že som oddirigoval svoje koncerty, som nejako využitý nebol,“ myslí si Feranec.

Novozrekonštruované peterburské divadlo s kapacitou 1200 miest mu dáva voľnú ruku. Program na najbližších päť rokov zostavuje so šéfdramaturgom Petrom Blahom z Viedenskej štátnej opery, k dispozícii má aj nového baletného majstra z Londýna Mikhaila Messerera. "Ďalej môžem spomenúť len nemeckého režiséra Petra Steina, máme už podpísanú koprodukciu s Theater an der Wien a s rímskou operou. Teraz rokujeme so štuttgartskou operou,“ popisuje svoje plány Feranec.