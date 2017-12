Ako si užiť naplno Depeche Mode?

Hoci mnohí Slováci už legendárnu britskú kapelu zažili, jej dnešný návrat na futbalový štadión Interu v Bratislave si nedajú ujsť. Čo potrebujete vedieť, aby ste sa vyhli zbytočným komplikáciám?

22. jún 2009 o 0:00 Oliver Rehák, Oliver Rehák, Peter Bálik





BRATISLAVA. V máji sa všetci fanúšikovia Depeche Mode obávali - speváka skupiny Dave Gahana museli pred vystúpením v Aténach hospitalizovať a s práve prebiehajúcim turné to vyzeralo všelijako. Nakoniec však z kalendára vypadlo len niekoľko koncertov. Gahan je už opäť vo forme, keďže dnešný bratislavský koncert sa koná za každého počasia, zostáva dodržať už len zvyšné odkazy od organizátorov.

Lístky, vstupy a občerstvenie

Čo asi zaujíma tých, ktorí do poslednej chvíle váhajú, či sa dnes vyberú na štadión Interu na Pasienkoch, sú lístky. Ako nám potvrdila zástupkyňa promotérskej agentúry na sedenie a priamo pod pódium už sú vypredané. Na mieste dostanete iba vstupenky na státie v hodnote 49 eur.

Pred tromi rokmi bolo na Depeche Mode zvedavých 30-tisíc ľudí. Teraz sa očakáva rovnaké číslo, takže najlepším spôsobom dopravy je MHD. Bežný vstup do areálu bude z Trnavskej cesty (od nákupného centra), VIP, vlastníci lístkov pod pódium a vozíčkari môžu využiť aj bránu štadióna na opačnej strane od Trnavskej cesty. Obe brány sa otvoria o 16.00 h.

Občerstvenie bude riešené formou žetónov v hodnote 2 eur, ktoré sa budú dať kúpiť na štadióne vo vyznačených bufetoch. Organizátori upozorňujú, že je zakázané vnášať do priestorov alkoholické aj nealkoholické nápoje a ďalšie predmety, ktorých zoznam nájdete na rube vstupeniek.

Opäť Corbijn

Úvod koncertu obstará slovenská skupina Lavagance, po nich pódium hlavnej hviezde večera ešte predvaria Newyorčania Motor, ktorí s Depeche Mode cestujú ako oficiálny predskokan na aktuálnom Tour of the Universe. Potom nastúpia hlavné hviezdy. Depešácka trojica štartuje koncerty s piesňou In Chains, ktorá otvára aj ich najnovší album Sound Of The Universe. Potom prídu na rad všetky podstatné hity (Personal Jesus, Question Of Time, Enjoy The Silence), ale aj novinky z poslednej, kritikmi cenenej platne (Wrong, Home).

Koncert v Ríme 16. 6. (Personal Jesus)

Kapela svoj setlist z koncertu na koncert trochu obmieňa, ale môžeme si byť istí, že bude dvakrát pridávať.

Poslednou piesňou na vesmírnom turné je skladba Waiting For The Night. Dave Gahan, Martin Gore a Andy Fletcher, doplnení o ďalších dvoch hudobníkov, predvedú v Bratislave vyše 20 skladieb, medzi nimi možno aj oprášené Fly On The Windscreen a Strangelove, ktoré dlhšie nehrali.

Prečítajte si viac o novom albume Depeche Mode.

O videoprojekciu sa opäť postaral ich dvorný spolupracovník a fotograf Anton Corbijn, takže fanúšikovia budú mať aj silný vizuálny zážitok. Napríklad pri piesni Strangelo sa na jednej z troch veľkých obrazoviek objavia dve slečny v erotickej scéne, kde jedna druhej cmúľa palec na nohe.

Naživo aj s afterpárty

Komu sa bude depešákov máliť, môže sa po koncerte presunúť do neďalekej basketbalovej haly. Tam vypukne oficiálna after párty, ktorá potrvá až do rána. Hrať bude niekoľko dídžejov a pripravená je aj štýlová videoprojekcia. Pozvanie dostali aj členovia skupiny a mala by to byť najväčšia Depeche Mode párty, aká bola kedy pripravená v Slovensku, ale aj v Čechách.