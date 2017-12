Filharmónia hľadá dirigenta

Bude to obyčajná sezóna, tvrdil vlani SME generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie. Nakoniec je všetko inak. Peter Feranec odchádza do Ruska, kto povedie náš prvý orchester, sa nevie.

23. jún 2009 o 0:00 Oliver Rehák





BRATISLAVA. Jubilejná 60. sezóna v Slovenskej filharmónii (SF) priniesla dve zásadné zmeny. Orchester musel opustiť dlhoročný domov v sále Reduty pre „havarijný stav“ a orchester opúšťa Peter Feranec, ktorý sa nedohodol na predĺžení zmluvy. Šéfdirigentom bol dva roky.

Šéfdirigent verzus riaditeľ

Cez víkend sa potvrdila správa, že Peter Feranec podpísal zmluvu s Michailovským divadlom v Sankt Peterburgu. Reagoval tak na nepredĺženie angažmánu na poste šéfdirigenta SF. Zmluva v Sankt Peterburgu sa datuje od 1. júna, platnosť tej vo filharmónii vyprší 31. augusta.

Podľa vlastných slov odchádza pre nezhody s generálnym riaditeľom SF: „Pán Lapšanský chce viesť filharmóniu sám a nepotrebuje šéfdirigenta. Je to typ riaditeľa, ktorý nekonzultuje rozhodnutia s niekým iným,“ povedal agentúre SITA Feranec, ktorý je v týchto dňoch v Rusku.

Feranca mrzí, že s ním vedenie SF nekonzultovalo sťahovanie z Reduty, ani výber nového miesta na účinkovanie orchestra: „Nemám problém akceptovať iný názor, ak sa na ňom dohodneme ako tím. Ale nik sa neunúval niečo konzultovať.“

Vízie bez podpory orchestra

Marián Lapšanský vo včerajšej reakcii tvrdí, že bol vždy otvorený stretnutiam a že o nekomunikatívnosti sa nedá hovoriť. Naopak, do funkcie ho vymenoval „proti vôli väčšej časti orchestra“ s tým, že si svoj post počas dvoch rokov obháji. To sa však nestalo: „Členovia orchestra vyjadrili nesúhlas s pokračovaním Petra Feranca na tomto poste v hlasovaní.“

Ako ďalej povedal generálny riaditeľ SF, Peter Feranec počas svojho dvojročného pôsobenia „nenavrhol nijaké organizačné zmeny ani nové dramaturgické vízie.“

Dirigent to vidí opačne. Tvrdí, že vnútorne rezignoval, lebo sa mu podarilo presadiť len minimum vízií: „Keď je koncepcia iba prežiť, len čosi málo urobiť a nič nové nepriniesť, mne sa to zdá veľmi málo.“

Feranec viedol orchester SF dvanásťkrát, no po celom svete mal desiatky koncertov. Sám to zdôvodňuje tým, že okrem dirigovania nebol v SF využitý.

Napriek tomu však neplánuje skončiť spoluprácu s filharmonikmi. Tej je naklonené aj vedenie SF, ktoré mu ponúklo post stáleho hosťujúceho dirigenta. Post šéfdirigenta bude obsadený po rokovaniach s kandidátmi, ktoré sa začínajú pripravovať. Rozhodnutie urobí generálny riaditeľ po dohode s Umeleckou radou a kolégiom SF.