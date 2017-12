Nové CD a DVD

Folkáči, punk, dico aj džez.

23. jún 2009 o 0:00 (peb, her)

Island Records: Meet On The Ledge

Legendárna spoločnosť Island oslavuje 50 rokov vzniku, a preto pripravila dve 3­CD kompilácie. Prvá Island Life predstavuje výber tých najlepších interpetov z ich histórie od Boba Marleyho až po Amy Winehouse. Druhá výberovka Meet On The Ledge je zaujímavejšia, pretože predstavuje silnú stránku ich katalógu, ktorú na prelome 60. a 70. rokov tvorili folkoví umelci, ako Nick Drake, Faithport Convention alebo John Martyn.



Juraj Bartoš, Hot House: Jazz na hrade

Hot House je kapela džezového trumpeťáka Juraja Bartoša vychádzajúca zo starých be-bopových postupov. Po desiatich rokoch na scéne a live albume (2003) vydáva ďalšiu profilovú nahrávku. Kontrabasistu Juraja Grigláka nahradil Tomáš Baroš, na bicie tu hrá mladučký talent David Hodek a keďže za klavírom sedí okrem Ondreja Krajňáka aj Gabo Jonáš, sú tu zastúpené všetky generácie žijúcich slovenských džezmenov.



Bruce Springsteen & The E Street Band: Greatest Hits

Americký pesničkár Bruce Springsteen je na európskom turné, a tak sa jeho vydavateľstvo Sony rozhodlo po niekoľkýkrát vydať novú výberovku jeho najlepších piesní, ktorá okrem jasných hitov (Born To Run, Dancing In The Dark) obsahuje aj skladby z jeho posledných albumov (Radio Nowhere, Long Walk Home). Bonusovými skladbami sú live piesne Fire a Because The Night, ktorú Boss v 70. rokoch napísal s Patti Smith.



The Gossip: Music For Men

Korpulentná dáma Beth Ditto a jej skupina The Gossip, ktorí sa pred rokom s veľkým úspechom predstavili na trenčianskej Pohode, vydávajú nový album Music For Men. Na tejto nahrávke, ktorá kráča v štýle ich predchádzajúcich vecí niekde medzi punkom a diskom, je zaujímavé, že ju produkoval slávny Rick Rubin. Niekdajší spolupracovník Beastie Boys a Johnnyho Casha totiž považuje výbornú speváčku Beth za nastávajúcu hviezdu tejto generácie.