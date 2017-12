Cenu Mateja Bela dostal Samuel Dúbrava

Cenu Mateja Bela za rok 2008, ktorú každoročne udeľuje Literárny fond za najhodnotnejšie prekladateľské činy, získal Samuel Dúbrava.

Odborná porota mu toto ocenenie udelila za celoživotné prekladateľské a redaktorské dielo.

V prebiehajúcom 19. ročníku porota udelila ďalšie dve ceny Mateja Bela a štyri prémie. V kategórii prírodných a lekárskych vied získal cenu kolektív prekladateľov Lýdia Ragan, Peter Mráz, Jozef Beňuška a Igor Béder za preklad publikácie Centrálny nervový systém anglického autora Pera Brodala, v kategórii literatúry interdisciplinárnej a encyklopedickej povahy trojici prekladateľov Ivana Musilová, Zuzana Viňanská a Jaroslav Hochel za preklad anglického originálu Veľký ilustrovaný poradca. Film.

V kategórii vedecký a odborný preklad boli udelené dve prémie, ktoré získala Ľubica Hábová za preklad anglického originálu Jeden svet pre vydavateľstvo a Juraj Šebesta za preklad anglickej publikácie Dawkinsov Boh. Gény, méty a zmysel života. Ďalšie dve prémie boli udelené v kategórii diel interdisciplinárnej a encyklopedickej povahy. Získali ich Henrieta Hatalová za preklad Sedemdesiat zázrakov Číny a Pavol Fellegi za preklad českej publikácie Galéria géniov - 200 osobností kultúry 20. storočia.

Ocenený Samuel Dúbrava patrí medzi najskúsenejších a najspoľahlivejších prekladateľov a redaktorov vedeckej aj odbornej literatúry. Tejto práci sa venuje od roku 1953. "Je to cena, ktorú som neočakával, lebo si myslím, že ešte stále mám čas. Ešte sa teším dobrému zdraviu, dobrej práci, ktorú vykonávam vo vydavateľstve Fortuna Libri. Dúfam, že nejaký čas to vydrží, je to také povzbudenie, ocenenie, ani nie tak mojej osoby, ako tej práce, ktorú robíme a robíme ju na vďačnom kultúrnom poli," povedal Dúbrava bezprostredne po udelení Ceny Mateja Bela za celoživotné dielo.

Cena Mateja Bela je prejavom verejného uznania za preklad vedeckého alebo odborného diela, za lexikografické dielo a dielo z oblasti teórie, dejín a kritiky prekladu a komparatívnej lexikológie. Udeľuje ju výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad Literárneho fondu. Jej cieľom je podpora obsahovo i jazykovo hodnotných prekladov diel, ktoré významne prispejú k rozvoju príslušného vedného odboru.

Prvýkrát sa tieto ocenenia rozdeľovali v roku 1991 a porota v prvom ročníku vyberala zo siedmich odborných publikácií.