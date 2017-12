Depeche Mode porazili počasie

23. jún 2009 o 16:28 Oliver Rehák, Oliver Rehák, Peter Bálik

Na druhý slovenský koncert britskej skupiny prišlo menej ľudí, ale Depeche Mode teraz zahrali lepšie ako pred tromi rokmi.



BRATISLAVA. Vždy lepšie zmoknúť, ako zmeškať dobrý koncert. Kto sa v pondelok nevybral na štadión bratislavského Interu na Depeche Mode, môže ľutovať. Keď spevák Dave Gahan povedal „Thank you for coming out tonight!“, nebola to len fráza. Dve hodiny hudby si okrem ľudí zjavne užila aj kapela.

Hudba pre celé mesto

Kto na štadión cestoval autom, musel si nadávať. Presúvanie sa v zapchatom centre, hľadanie miesta na parkovanie a čakanie na vstup do areálu je zaručená kombinácia, ako prísť o predkapely. Newyorský Motor sme nepočuli vôbec, Lavagance iba spoza plota.

Depešáci sa objavili na pódiu ešte za svetla, krátko po ôsmej. Atmosfére ich hudby lepšie pristane tma, ale toto bolo šťastné rozhodnutie. Celý pondelok totiž v Bratislave pršalo, dážď si dal pauzu až okolo šiestej a trvala iba tri hodiny.

Už nový album Sound of the Universe naznačil, že toto je skupina, ktorú sa stále oplatí sledovať. Jej lídri David Gahan a Martin Gore opäť našli chuť do spoločného hrania a urobili pár vydarených pesničiek. Práve prvé tri skladby z nového albumu boli aj prvými tromi skladbami bratislavského večera.

Že Gahana museli pred pár týždňami dávať dokopy lekári, nebolo poznať. Na pódium vyšiel vysmiaty a po úvodnom zahriatí spieval suverénnejšie ako pred tromi rokmi. Kým pri slovenskej premiére bolo na britské legendy zvedavých 33-tisíc ľudí, teraz prišlo o niečo menej. Veľa z nich do poslednej chvíle hypnotizovalo oblohu, z domu vyrazili, až keď počuli prvé skladby. Ešte pri Walking in my Shoes, štvrtej v poradí, bola zaplnená iba polovica štadióna.

Skladby, ktoré zazneli



01. In Chains

02. Wrong

03. Hole To Feed

04. Walking In My Shoes

05. Its No Good

06. A Question Of Time

07. Precious

08. Fly On The Windscreen

09. Little Soul

10. Home

11. Come Back

12. Peace

13. In Your Room

14. I Feel You

15. Policy Of Truth

16. Enjoy The Silence

17. Never Let Me Down Again



1. prídavok

18. Stripped

19. Master And Servant

20. Strangelove



2. prídavok

21. Personal Jesus

22. Waiting For The Night



depechemode.sk

Nakoniec však Depeche Mode počúvalo skoro celé mesto. Pódium bolo tentoraz na opačnej strane areálu a silný vietor niesol zvuk až do Petržalky. Priamo v areáli to pritom nahlas neznelo, len ľudia stojaci po stranách sa sťažovali na prílišné basy.

Pódium mohlo byť trochu vyššie, no kapela sa objavovala aj v prestrihoch na troch veľkých plátnach. Sprievodnú videoprojekciu tentoraz Anton Corbijn poňal skôr minimalisticky než efektne, ale o to viac vyznela samotná hudba.

Depešáci pritvrdili

Koncert začal gradovať uprostred. Martin Gore si dal sólový spevácky blok s klavírnym sprievodom a prišli najväčšie hity. Väčšinou mali pridané inštrumentálne intrá, a keď prišla známa melódia, fanúšikovia vybuchli nadšením, hoci tým, ktorí dorazili bez pršiplášťov, ich typické depešácke účesy splachoval čoraz hustejší lejak. Skupina potešila starších fanúšikov aj tých, ktorí videli jej prvý koncert v Bratislave – siahla ešte hlbšie do minulosti a priviezla skladby ako Master and Servant alebo Question of Time.

Asi najsilnejším momentom večera bola I Feel You. Odohraná nadoraz, s energiou, na akú sa nezmôžu niektorí hudobníci-dvadsiatnici. Depeche Mode pritvrdili – Gore strávil najviac času s gitarami, na ktorých sa čoraz viac osmeľuje a živé bicie tiež robia veľa zo zvuku, ktorý už dávno prerástol synthpopovú scénu.

Dnes sú už depešáci žijúcimi klasikmi a pomyselnými víťazmi starého súboja s metalistami. Ktorá metalová skupina stále vypredáva štadióny okrem Metallicy? Koľko metalových pesničiek prežilo dodnes a počúva ich aj iné než metalové publikum?

Čo hovoria na koncert slovenskí muzikanti

Zlé počasie koncertu nakoniec prospelo, zhodujú sa naši hudobníci, ktorí zavítali na druhé slovenské vystúpenie svojich hrdinov. „Dážď mi neprekážal, ľudia ho atmosférou prebili,“ hovorí Smasho, ktorý so skupinou Lavagance robil Depeche Mode predskokana. Táto bratislavská alternatívna skupina, ktorá mieša rock s elektronikou, bola so svojím vystúpením spokojná aj napriek tomu, že mali oveľa slabší zvuk ako druhá predskupina Motor a hlavné hviezdy večera. „Trochu ma prekvapilo, že zvuk bol slabší ešte viac, ako som čakal. Ale to je údel predkapely,“ dodal gitarista. Skupina sa s tromi hlavnými aktérmi nestretla, no cez ich manažéra a člena druhej predkapely Motor im poslala svoj cédečká.



Pre Vlada Ďurajku z projektu The Autumnist to bol už štvrtý koncert Depeche Mode. „Určite nebol najhorší, dážď mu dal špecifickú atmosféru. Mám výhrady k bubeníkovi, hrá až veľmi metalovo ako drevorubač, ale páčil sa mi výber skladieb v strede koncertu, keď hrali Little Soul, Home a Fly on the Windscreen,“ hovorí hudobník, ktorého sklamala videoprojekcia. „Pôsobila dosť amatérsky. Možno to bol zámer, ale akosi videá nesedeli k jednotlivým skladbám. Až na Personal Jesus, kde si depešáci zo seba vystrelili.“



Tomáš Sloboda bol s koncertom absolútne spokojný. Podľa niekdajšieho speváka Le Payaco, ktorý dnes hrá s vlastnou kapelu Sounds Like This, bol ešte lepší ako pred tromi rokmi. „Veľmi sa mi páčilo, ako sa Gahan raduje zo života. Je úžasné vidieť, že stále hrajú s takým nasadením. Nový album je hlavne o láske a mieri, a to bolo cítiť. Škoda, že nie sú takéto akcie v Bratislave každý týždeň. Život by bol lepší,“ dodal. Peter Bálik