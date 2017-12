Íri sa bili ako Frazer a Ali

Na Art Film Feste sa premieta Hlad, najlepší debut z festivalu v Cannes.

24. jún 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

Tí, čo sa do konfliktu v Severnom Írsku zaplietli, sami dobre vedeli, ako zle dopadnú. Museli sa však do neho naozaj zapojiť? O tom rozprávajú politický triler Štvanec IRA a dráma Hlad.



BRATISLAVA, TRENČÍN. Unavení. Takí sme mohli byť, keď sme denne počúvali správy zo Severného Írska. Tí, čo v Severnom Írsku bývali, zrejme unavení neboli. Oni museli byť zúfalí, zničení, nahnevaní. A keď tie nekonečné boje zasiahli do ich osobného života, pokojne ich mohla ovládnuť aj nenávisť.

Do väzenia z vlastnej vôle

V politickom trileri Štvanec IRA je to trochu inak. V ňom jeden nalomený muž na pohrebe svojho syna hovorí: „Neobviňujem z tejto zbytočnej smrti britskú vládu. Neobviňujem z nej ani IRA. Obviňujem len svojho syna, on sám sa do tejto nezmyslenej nenávisti zaplietol.“

Tento film je teraz v programe Art Film Festu. Hoci je to nový film, jeho príbeh je už niekoľko rokov starý. Rozpráva o deväťdesiatych rokoch, keď bolo medzi protestantmi a republikánskym hnutím katolíkov také veľké napätie, že zostať mimo bolo takmer nemožné.

To, čo staré nie je a ani nikdy staré nebude, je rozprávanie o osobnej zodpovednosti. Všetky hlavné postavy vedeli, ako v tomto spoločenskom konflikte dopadnú, ak budú príliš aktívne: v lepšom prípade vo väzení, v horšom prípade pod zemou. A predsa sa neukontrolovali.

Moje telo je zbraň

Neukontrolovali, pretože v ľudskej hlave sa čosi zvláštne deje. Film Štvanec IRA sa do nej príliš neponára, nakrútený je predsa len trochu konvenčne. Ale v programe Art Film Festu je aj film s názvom Hlad a ten sa do ľudskej hlavy ponára viac. Alebo, aspoň skúša, či také ponáranie vôbec možné je.

Hlad nakrútil Steve McQueen (podobnosť čisto náhodná), vracia sa v ňom do roku 1981 a do väznice v Maze. Dnes už je to väzenie zatvorené, ale vtedy sa tam zhromažďovali politickí väzni – pobúrení, že im britská vláda status politického väzňa odoprela. Dúfali, že ho získajú späť, keď sa prestanú umývať a keď prestanú jesť. Zo svojho vlastného tela si spravili zbraň.

V Maze bol teror, to je v tomto filme jasné po pár striedmych scénach. Trpeli väzni, trpeli dozorcovia. Pomôcť im nedokázal ani kňaz, pretože ani on nebol na také peklo špecialistom. Aj keď sa s vodcom odporu Bobbym Sandom pokúsil úprimne porozprávať a nevytiahol pri tom ani jednu svätuškársku frázu.

Ich rozhovor však vyzeral ako filozofický šach. O živote a slobode mali inú predstavu, takže ich partia nemala žiadne víťazné riešenie. „Vyzeralo to ako boxerský súboj medzi Frazerom a Alim. Alebo wimbledonské finále medzi Jimmy Connorsom a Johnom McEnroeom. A tí, čo sa pozerali, nevedeli, na čiu stranu sa prikloniť,“ hovoril McQueen minulý rok pri premiére filmu na festivale v Cannes. Dostal tam Zlatú kameru za najlepší debut.

Do kina len s Kingsleym

Do našich kín sa Hlad zatiaľ nechystá, distribútori zrejme usúdili, že v správach sme sa už o Severnom Írsku dozvedeli dosť. Treba ho stihnúť dnes na Art Film Feste v Trenčíne.

Ale Štvanec IRA do kín príde, jemu možno pomohlo to, že v jednej z hlavných úloch hrá Ben Kingsley. Premiéru bude mať už na konci júla.