Čo všetko je dnes socha?

Začína sa 14. ročník bratislavského podujatia Socha a objekt.

25. jún 2009 o 0:00 Milada Čechová

Socha a objekt je jedno z mála podujatí v oblasti výtvarného umenia na Slovensku, ktoré má vytvorenú tradíciu,veľmi dobré renomé a ktoré sa pravidelne uskutočňuje každý rok. Toto leto už po štrnásty raz.



BRATISLAVA. Socha môže ovládnuť nielen galerijný priestor, ale celé mesto. Bratislave sa to stáva raz do roka, keď do nej vkráčajú sochy a umelecké objekty z mnohých krajín sveta. Vťahujú ľudí do hry krásy a významu, do labyrintu symbolov a inotajov a často víťazia na celej čiare. Ľudia pritom ani netušia, čo všetko bolo za tým. A tak to má byť.

Koľko a či vôbec

Tento rok sa hlavný organizátor podujatia Socha a objekt Viktor Hulík zapotil. „Do poslednej chvíle sme nevedeli, koľko a či vôbec budeme mať finančné prostriedky na realizáciu. To je najmä pri zabezpečení účasti zahraničných umelcov veľkým hendikepom. Systém na našich úradoch a inštitúciách je zbytočne prebyrokratizovaný a škodí rozvoju kultúry. Často mám pocit, že osud prestížneho medzinárodného podujatia, ktoré reprezentuje túto krajinu či mesto, závisí od momentálneho citového rozpoloženia toho-ktorého úradníka a jeho chuti do práce."

Pod situáciu sa podpísala aj momentálna kríza. „Lenže i bez nej je u nás kultúra značne podvyživená. Napriek skoro až infarktovým stavom sa nám však nakoniec podarilo zrealizovať podujatie, na ktorom sa predstaví 70 autorov z 18 krajín s viac než 200 prácami. Okrem exteriérových lokalít centrálnej časti Bratislavy budú vystavené aj v desiatich galériách."

Desaťkolíkový maratón

Pre toto podujatie je typický vernisážový maratón. Čiže dnes sa v meste rozbehne kolotoč desiatich za sebou nasledujúcich vernisáží. Pozvaní sú všetci vystavujúci autori a každý rok ich býva prítomná aspoň polovica. Maratón je najnáročnejší pre Viktora Hulíka, pretože sa osobne musí zúčastniť na každom otvorení a ešte považuje za svoju povinnosť všade prehovoriť.

„Rád by som upozornil na diela vynikajúceho uruguajského autora dlhodobo žijúceho v Paríži, jedného zo zakladateľov medzinárodného hnutia MADI - Carmelo Arden Quina v Galérii Francúzskeho inštitútu. Taktiež na jeho súpútnika z tohto hnutia, argentínskeho umelca so slovenskými koreňmi Gyulu Kosiceho v Galérii Z. A na svetelnú inštaláciu maďarského Andrása Mengyána v GMB."

Celkovo sa zdá, že návštevníci výstav sa poučia o tom, čo všetko dnes môže byť sochou. To nie je irónia. Sochárstvo roky posúva svoje hranice ako neorezávaný strom, a tak dnes z hlavného kmeňa vyrastá húština komplikovanej problematiky.

Všade dobre, doma nie?

Zdá sa, akoby v zahraničí viac vedeli oceniť Sochu a objekt než doma. Každý rok pribúda počet vystavujúcich umelcov zo zahraničia a zvyšuje sa záujem rôznych partnerov a inštitúcií o spoluprácu. Asi najpozitívnejší pocit vyvoláva výrok rektora budapeštianskej Akadémie výtvarných umení Adama Farkaša, že Bratislava sa vďaka tejto výstave v letných mesiacoch stáva hlavným európskym mestom sochárstva.

Naopak, nemilo organizátora prekvapil postoj Domu umenia, v ktorom sa tento rok Socha a objekt neuskutoční.

Ale na záver: súbeh výstav Socha a objekt netreba ani tento rok premeškať. Má totiž opäť ambíciu sprostredkovať stretnutie s niečím ojedinelým. Napríklad rozhovor so živou bytosťou z neživého materiálu. Alebo je to už objekt?