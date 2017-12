Cenu Oskára Čepana získal András Cséfalvay

BRATISLAVA. Študent ateliéru +-XXL na katedre maľby a iných médií na VŠVU v Bratislave András Cséfalvay sa stal víťazom štrnásteho ročníka Ceny Oskára Čepana. Medzinárodnú porotu oslovila jeho videoinštalácia makety operného cyklu.

"Víťazné dielo je iné, netypické, páčilo sa nám, aký má v sebe potenciál. Vyjadruje sa o umení trochu iným spôsobom a je veľmi otvorené," uviedla šéfka porotkyňa Sandra Kusá. Cséfalvayovu prácu ako aj diela ďalších troch finalistov Ceny Oskára Čepana - Tomáša Džadoňa, Jarmily Džuppovej a Viktora Freša - vystavuje do 2. augusta bratislavská Galérie Medium na Hviezdoslavovom námestí.

Pre Cséfalvaya je charakteristické, že ako autor zastáva vo svojich projektoch všetky funkcie sám - píše hudbu, spieva, hrá a režíruje. Tvrdí, že ocenené dielo vytvoril z lásky k publiku. Už v ranom veku túžil urobiť operu a prostredníctvom tejto videoinštalácie sa k tomuto snu priblížil. Najmladšieho z finalistov opera fascinuje, pretože ju považuje za absolútne dielo.

"Už v 17. storočí bola mierkou umelca - keď niekto urobil svoju prvú operu, stal sa platnou súčasťou scény a to bolo pre mňa také vtipné hrdinstvo. Tak som chcel takú operu urobiť aj ja," hovorí Cséfalvay. Vo svojom videu stvárňuje operného umelca, ktorý neustále zlyháva, čím permanentne dokazuje, že jeho opera je len maketou. Na otázku, čo porotu zaujalo na jeho diele, povedal: "Pravdepodobne zvláštny druh renesančného výskumu v tej práci, že sa snažím komunikovať s divákom na tej úrovni, čo dokáže len hudba alebo divadlo a čo mne niekedy vo výtvarnom umení chýba."

Nadácia – Centrum súčasného umenia udeľuje Cenu Oskára Čepana mladým umelcom do 35 rokov. Víťaz získa okrem finančnej odmeny 2 600 eur aj rezidenčný pobyt v New Yorku a možnosť samostatnej výstavy v Bratislave. Tento rok rozhodovala porota v novom zložení - Anna Daučíková, Mira Keratová, Sharon Kivland, Sandra Kusá a Marek Pokorný. Posudzovala práce štyridsiatich prihlásených tvorcov, medzi ktorými boli aj mnohí etablovaní autori. "Výsledná štvorica nám vyšla možno až príliš ideálne. Máme tu maliarku, videoumelca, máme inštaláciu a jedno vertikálne gesto. Keby sme si vymýšľali výstavu súčasného umenia, nenakomponovali by sme to lepšie," povedala Sandra Kusá.

Cena Oskára Čepana je od roku 2002 súčasťou medzinárodnej siete ocenení tohto druhu YVAA – Young Visual Artists Awards. Nesie názov podľa popredného slovenského umenovedca Oskára Čepana (1925-1992), ktorý výraznou mierou prispel k rozvoju slovenskej teórie výtvarného umenia. Súvisí to s ideou súťaže podporovať tvorbu mladých súčasných slovenských umelcov a zviditeľňovať ich nielen v domácom, ale aj v medzinárodnom kontexte. Minuloročným víťazom sa stal Svätopluk Mikyta, rok pred ním to bola Lucia Nimcová, ktorá prebrala štafetu po Anete Mona Chisa a Lucii Tkáčovej.