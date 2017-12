Jacksona možno zabili lieky

(AKTUALIZOVANÉ o tiesňové volanie z Jacksonovho domu, 21:29) Vo veku 50 rokov zomrel v Los Angeles legendárny americký hudobník Michael Jackson. Špekuluje sa o predávkovaní liekmi.

26. jún 2009 o 6:56 Oliver Rehák, (sita, her)

Michael Jackson bol jednou z najzásadnejších postáv na scéne. Keď sa dal na sólovú kariéru, zásadne zmenil tvár popu. Ani Elvis Presley a Beatles nepredali toľko albumov ako on.

BRATISLAVA. Vo veku 50 rokov zomrel v Los Angeles vo štvrtok popoludní miestneho času legendárny americký hudobník Michael Jackson. Ako prvý informoval o úmrtí „Kráľa popu" šoubizový server TMZ.com a tiež denník Los Angeles Times. O niekoľko minút neskôr správu o smrti potvrdila aj televízia BBC s odvolaním sa na tlačovú agentúru Associated Press.

Spoločnosť AEG Live, organizátor londýnskych koncertov Michaela Jacksona, teraz premýšľa, ako fanúšikom speváka vráti peniaze.

Neoficiálnou príčinou smrti je zástava srdca. Kapitán losangeleského hasičského zboru Steve Ruda potvrdil, že na tiesňovú linku volali z domu speváka o 12:26 miestneho času.

Tiesňové volanie z domu umierajúceho Michaela Jacksona Losangeleská záchranná služba zverejnila tiesňové volanie z domu speváka Michaela Jacksona. Podľa volajúceho Jackson nedýchal a nereagoval na snahy o resuscitáciu. Volajúci uviedol, že Jackson ležal na posteli a bol pri ňom len jeho osobný lekár. Jacksona vyhlásili za mŕtveho neskôr po prevoze do nemocnice Kalifornskej univerzity v Los Angeles. Prepis rozhovoru

Muž: Potrebujem sanitku, čo najrýchlejšie. Operátor: Adresa? Muž: LA, California, 90077 ... Operátor: OK, z akého čísla voláte a aký máte problém? Muž: Máme tu gentlemana, ktorý súrne potrebuje pomoc a nedýcha. Nedýcha a skúšali sme ho oživiť, skúšali... Operátor: OK, koľko má rokov? Muž: 50. Operátor: OK, je v bezvedomí a nedýcha? Muž: Áno, nedýcha. Operátor: Ok a je teda tiež v bezvedomí. Muž: V bezvedomí. Operátor: Ok, kde je teraz, leží na zemi? Muž: Je na posteli. Operátor: OK, položte ho na zem, budete musieť resuscitovať. Muž: Potrebujeme, Skúsime... Operátor: Len ho položte na zem a čakajte, zatiaľ vám pomôžem cez telefón. Sanitka je na ceste. Skúšal ho niekto oživovať? Muž: Áno, máme tu osobného doktora, je s ním. Operátor: Aha, takže tam máte doktora. Muž: Áno máme tu doktora, skúšali sme resuscitovať ale nereagoval na nič. Operátor: Ok, sme na ceste k vám. Keď ste oživovali pod dohľadom doktora, on má hlavné slovo. Videl niekto čo sa stalo? Muž: Nie, bol tu s ním len doktor. Operátor: Takže doktor videl, čo sa stalo? Muž: Doktor videl čo sa stalo? (otázka na ženu v pozadí) Pane, prosím... Operátor: Už sme na ceste, už sme na ceste, len sa pýtam tieto otázky pre paramedikov, čo sú už na ceste. Muž: Ďakujem pane, skúšame ho oživovať, ale nereaguje na nič. Operátor: Dobre, už sme na ceste, sme na ceste, sme už len menej ako míľu od vás. sme.sk, tasr

Právnik rodiny Jacksonovcov Brian Oxman naznačil vo vyhlásení pre televíznu stanicu CNN, že hudobník mal problém s nadmerným užívaním liekov na predpis. Niektoré zdroje špekulujú, že spevák sa mohol pedávkovať Demerolom.

Demerol je silné analgetikum, ktoré sa používa ako opiát a proti bolesti. Jackson s ním mal problémy už v minulosti, začal ho užívať v roku 2003, keď ho druhý raz obvinili zo zneužívania detí.

Oxman pre CNN povedal, že náhla Jacksonova smrť nie je neočakávaná. "Mal som z toho obavy a varoval som pred tým jeho rodinu. Tam, kde je dym, je aj oheň," vyhlásil Oxman. Dodal, že spevák užíval lieky na staršie zranenia - zlomené stavce a zlomenú nohu, ktoré mu bránili v plnohodnotných prípravách na comebackovú koncertnú šnúru. Mala pozostávať z 50 vystúpení a mala sa začať 13. júla.

video //www.sme.sk/vp/10359/

Záchranka nedokázala pomôcť



Keď záchranári dorazili na miesto, Michael Jackson údajne nedýchal a museli ho oživovať. Sanitka ho následne previezla v hlbokej kóme do nemocnice. Podľa TMZ.com sa im ho už oživiť nepodarilo.

Pred nemocnicou v kalifornskej metropole sa ihneď po prvých správach začali zhromažďovať stovky jeho fanúšikov, ktorí čakali na potvrdenie či vyvrátenie smutnej správy. Jacksonovi príbuzní sa taktiež nachádzajú v nemocnici, no zatiaľ nie sú v stave, aby mohli s akýmikoľvek prejavmi predstúpiť pred verejnosť.

Po smrti Michaela Jacksona však nasledovalo jeho finančné znovuzrodenie. Finančné úspechy sa mu pritom posledné roky úplne vyhýbali a jeho dlh narástol údajne na 500 miliónov dolárov.

Kráľ popu už po niekoľkých hodinách obsadil prvých 15 priečok v rebríčku najpredávanejších albumov internetového predajcu Amazon.com.

Michael bol hviezdou už ako dieťa



Michael Jackson, celým menom Michael Joseph Jackson, sa narodil 29. augusta 1958 v meste Gary v americkom štáte Indiana. Michael bol siedmym z deviatich detí Josepha a Katherine Jacksonovcov.

Michael Jackson (v popredí v strede) ako člen rodinnej skupiny Jackson 5.

Kariéru začal v skupine Jackson 5, v ktorej vystupoval spolu s bratmi Jackiem, Titom, Jermainom a Marlonom. Ako 14-ročný mal na konte debutový singel s názvom Ben, ktorý sa umiestnil na prvej priečke americkej hitparády. Sólovú kariéru začal albumom Off The Wall v roku 1979. Bol prvým albumom, z ktorého vzišli štyri single umiestnené v americkej Top 10. Dva z nich Don't Stop 'Til You Get Enough a Rock With You dostali zlaté platne. Neskôr album získal v USA celkom sedem platinových platní.

Najúspešnejším obdobím Jacksonovej kariéry boli osemdesiate roky. Hneď v januári 1980 získal tri ocenenia American Music Awards - najlepší album v štýle soul/R'n'B, najlepší spevák v rovnakej kategórii a najlepší singel. V septembri 1988 si prevzal MTV Vanguard Award a nasledujúci rok v januári dostal na American Music Awards cenu za prínos hudobnému priemyslu.

Album Thriller, ktorý vyšiel v decembri 1982, obsahoval sedem hitov z top desiatky, medzi nimi aj tri jednotky: Billie Jean, Beat It a Thriller. Posledná menovaná skladba neskôr získala platinu a v roku 1999 MTV vyhlásila videoklip k nej za najlepšie hudobné video, aké kedy vzniklo. Thriller strávil neuveriteľných 37 týždňov na prvom mieste v hitparáde albumov časopisu Billboard a celých 80 týždňov zotrval v prvej dvestovke. Za predajnosť získal 26-krát platinu - prvú už mesiac po vydaní.

Na konci 80. rokov Jackson napísal spolu s Lionelom Richiem nezabudnuteľnú pieseň We Are The World. Z nasledujúceho albumu Bad (1987) vzišlo sedem hitových singlov a osem týždňov kraľoval hitparáde albumov.

Tretí superhitový album Dangerous vyšiel v roku 1991. Najväčšie hity z neho boli In The Closet, Will You Be There?, Remember The Time a platinový Black or White.

Fanúšikovia v USA si kúpili viac ako sedem miliónov kópií a získal sedem platinových platní. V 90. rokoch Jackson dostal štyri ceny American Music Awards a jednu Grammy. Vo februári 1993 si na 35. odovzdávaní Grammy v Los Angeles prevzal Living Legend Award. O dva roky neskôr vydal kompiláciu dvoch CD HIStory: Past, Present & Future Book 1.

Pieseň Scream, dueto so sestrou Janet, bola platinová a získala tri ocenenia na MTV Video Music Awards. Z albumu pochádza aj hit You Are Not Alone. V máji 1997 Michaela ako súčasť Jackson 5 uviedli do Rock'n'Rollovej Siene Slávy. V tom čase vyšiel aj jeho výberový album Blood on the Dance Floor: HIStory in the Mix, ktorý okrem remixov starších skladieb, obsahoval aj päť noviniek.

Najpredávanejší spevák

Nové tisícročie začal kráľ popu s ocenením Najpredávanejší spevák milénia na špeciálnom udeľovaní cien World Music Awards. V roku 2001 ho uviedli do Rock'n'Rollovej siene slávy ako sólového speváka. V októbri toho istého roku vydal po šiestich rokoch ďalší štúdiový album Invincible. Napriek tomu, že sa stal jednotkou hneď v prvý týždeň vydania, nedosiahol úspech predchádzajúcich albumov.

Na American Music Awards 2002 Jackson dostal ocenenie ako najlepší umelec storočia. V tom istom roku ho uviedli aj do Siene slávy autorov piesní. V rokoch 2003 a 2004 vydal ešte dva výberové albumy: Number Ones, ktorý vyšiel na CD aj DVD a Michael Jackson: The Ultimate Collection.

Hudobné úspechy sú však úplným protipólom Jacksonovho osobného života. V roku 1994 sa oženil s dcérou Elvisa Presleyho Lisou Marie Presley, ale po dvoch rokoch sa ich manželstvo skončilo.

O dva roky neskôr sa oženil po druhý raz, cieľom ale malo byť "len splodenie detí". Debbie Rowe porodila syna menom Prince Michael a dcéru Paris Katherine. Po troch rokoch sa manželia rozviedli. V roku 2002 sa Jacksonovi narodilo tretie dieťa Prince Michael II. Podľa zverejnených informácií chlapca vynosila náhradná matka.

Vo februári 2003 Jackson poskytol rozhovor novinárovi Martinovi Bashirovi. Z materiálu vznikol dokument Living with Michael Jackson. Jeho odvysielanie v USA spustilo lavínu vyšetrovaní a obvinení z pedofílie. V roku 2005 preto celý svet sledoval súdny proces, v ktorom Kráľ popu čelil desaťbodovej obžalobe zo sexuálneho zneužívania maloletých. Po viac ako štyroch mesiacoch od začiatku výberu poroty, si však 13. júna 2005 vypočul oslobodzujúci verdikt vo všetkých bodoch obžaloby.

Po tomto úspechu sa údajne "po uši zadlžený" Jackson presťahoval do Bahrajnu, kde začal pracovať na nových hudobných nahrávkach.

Od februára 2006 začal Jackson vydávať kolekciu Visionary - The Video Singles, ktorú tvorí 20 jeho najúspešnejších singlov s videoklipmi na DualDiskoch. Vychádzali po jednom - týždeň po týždni. V novembri 2006 mu na slávnostnom ceremoniáli World Music Awards udelili Diamond Award za predaj vyše 100 miliónov albumov.

V roku 2008 vyšiel pri príležitosti 25. výročia vydania Thrilleru dvojdiskový album Thriller 25. Kompilácia obsahuje deväť piesní z pôvodného albumu, remixy a novú pieseň s názvom For All Time. Vydavateľstvo Sony BMG okrem toho pripravilo k jeho 50. narodeninám (22. augusta 2008) vydanie špeciálnej dvojdiskovej kompilácie s názvom King of Pop.

Mal ísť na turné



Od 13. júla 2009 sa mal Jackson predstaviť na sérii 50 vystúpení v londýnskej O2 arene. Turné s názvom This Is It malo trvať až do 6. marca 2010. Vstupenky na tieto predstavenia sa podľa organizátorov vypredali za päť hodín. Londýnske koncerty mali byť jeho posledné vo Veľkej Británii.

Definitívne posledné turné ale absolvoval pred dvanástimi rokmi. V roku 2006 sa objavil na pódiu pri udeľovaní World Music Awards.

Obdobie najväčšej slávy, rok 1984.