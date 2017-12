VIDEO: Kariéra Michaela Jacksona

Pozrite si, ako postupne menil svoju hudbu, imidž, aj celú scénu kráľ popu.

26. jún 2009 o 10:10 Oliver Rehák, her

Got to be there (1971)

Prvý veľký hit, vďaka ktorému svet začal registrovať veľký talent malého černošského chlapca.

Don't Stop 'Til You Get Enough (1979)

Debutový singel z albumu Off the Wall. Vyniesol mu sošku Grammy aj úspech na American Music Awards. Práve vďaka tejto skladbe s ním začal spolupracovať legendárny producent Quincy Jones.

Off the Wall (1980)

Tretí singel z albumu, ktorý sa dostal do Top 10 americkej hitparády. Jacksonovi sa to podarilo ako jednému z prvých hudobníkov. V skladbe sa spieva o zanechaní práce od deviatej do piatej a užívaní si radosti zo života.

Beat It (1983)

Quincy Jones prvýkrát nahovoril Jacksona na plnokrvné rockové číslo. Do skladby angažovali virtuózneho gitaristu Eddieho van Halena, ktorý si tu strihol typické sólo.

Billie Jean (1983)

Skladba, vďaka ktorej sa zrodila nová popová ikona. Video k nej prelomilo rasovú bariéru v hudobnej televízii MTV a počas vystúpenie na večierku vydavateľstva Motown práve v nej Jackson verejne odpremiéroval svoj kultový tanečný "moonwalk".

Thriller (1984)

Esencia Jacksonovho rukopisu a skladba, po ktorej svet hudobného videa už nebol ako nikdy predtým. 14-minútový klip bol revolúciou a dodnes patrí medzi najlepšie hudobné videá.

We are the World (1985)

Benefičný projekt USA for Africa dal v štúdiu dokopy superskupinu. Ray Charles, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Tina Turner a ďalšie hviezdy naspievali hitovku, ktorú zložil Jackson s Lionelom Richiem.

Bad (1987)

Pôvodne to mal byť duet s Princom, ale jeho rival na scéne odmietol. 18-minútový videoklip je už vlastne krátkym filmom, režíroval ho Martin Scorsese. Aj táto skladba, ako mnohé iné, existuje v niekoľkých verziách.

The Way You Make Me Feel (1988)

Skvelé pesničky vznikajú z rôznych príčin. Túto si vyžiadala matka, ktorá chcela, aby jej slávny syn zložil niečo v neobvyklom rytme.

Black or White (1991)

Začiatkom 90. rokov popovému kráľovi neuniklo, že novým trendom sa stáva hip hop. Mixol ho opäť s ráznym rockovým podkladom - o kultový gitarový riff sa postaral Slash z Guns N' Roses.

Will You Be There (1993)

Hitovka, ktorá sa objavila aj v soundtracku k filmu Zachráňte Willyho Jacksonovi priniesla obvinenie z plagiátu. Taliansky spevák Al Bano však neuspel, súd rozhodol, že obe skladby čerpajú zo starej ľudovej melódie.

Earth Song (1995)

Ďalšia ukážka bravúrnej schopnosti pohybovať sa medzi niekoľkými žánrami. Blues, gospel, dokonca aj operu počuť v tejto balade, v ktorej Jackson opäť rieši globálne svetové problémy.

You Rock My World (2001)

Jedna z posledných výraznejších pesničiek popového kráľa, ktorý sa stiahol do súkromia.