Jackson bol obeťou drogy zvanej celebrita, hovorí rapper

K smrti popovej legendy Michaela Jacksona sa vyjadrili viaceré svetové celebrity.

26. jún 2009 o 8:57 ČTK

„Som nesmierne smutná, plná rôznych emócií. Som zničená, aj za jeho deti, ktoré pre neho boli všetkým.“

Lisa Marie Presley, dcéra Elvisa Presleyho a Jacksonova bývala manželka

„Som zničená náhlou smrťou brata.“

Janet Jackson

„Jackson asi zomrel na zlomené srdce a zlomenú dušu... Bol obeťou drogy zvanej celebrita.“

Rapper Chuck D z Public Enemy

„Som zničený touto tragickou a neočakávanou správou. Aby nám Michaela vzali v takom mladom veku, k tomu nemám slov. Dnes som stratil mladšieho brata a časť mojej duše.“

Producent Quincy Jones

„Srdce mám zaplavené smútkom zo zničujúcej straty môjho drahého priateľa Michaela. Bol mimoriadnym priateľom, umelcom i prínosom pre svet. Pripájam sa k jeho rodine a fanúšikom pri oslave jeho neuveriteľného života.“

Brooke Shieldsová

„Nedokážem prestať plakať nad touto smutnou správou. Vždy som Michaela obdivovala. Svet stratil jedného zo svojich velikánov, ale jeho hudba bude žiť navždy.“

Madonna

„Nedokážem ani nájsť slová, ako veľmi som z Michaelovej smrti smutný. Stratili sme génia a skutočného vyslanca nielen popovej, ale akejkoľvek hudby. Bol inšpiráciou pre mnoho generácii a ja si budem vždy hýčkať okamžiky, ktoré som s ním zdieľal na pódiu, i všetko to, čo som sa od neho v hudbe naučil.“

Jusitin Timberlake



„Naozaj smutná správa, bol to talent.“

Slash, gitarista Guns N' Roses



„Bol to jemný, úprimný a úžasný muž. Bol jedným z najväčších umelcov, akí kedy žili. Nesmierne som ho milovala a bude mi chýbať v každom z ostávajúcich dní môjho života.“

Lisa Minnelliová



„Rovnako ako nikdy nebude ďalší Fred Astaire alebo Chuck Berry či Elvis, nikdy už nebude ani nikto porovnateľný s Michaelom Jacksonom. Jeho talent, jeho úžasnosť a jeho záhadnosť z neho urobili legendu.“

Steven Spielberg



„Jacksonova smrť prišla ako šok. Jeho veľkosť bola v dokonalosti. Michael bol jedným z ľudí, ktorí neprestanú, kým nie sú dokonalí.“

Donna Summer