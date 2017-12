Vrcholy a pády najväčšej popovej hviezdy

V krátkych blokoch prinášame chronológiu života Michaela Jacksona.

26. jún 2009

1959



Narodil sa ako siedme z deviatich detí v štáte Indiana. Už ako päťročný spieval a tancoval na domácich večierkoch.



1964

Stáva sa členom rodinnej skupiny Jackson Brothers, ktorá sa neskôr premenuje na Jackson 5. Kým sa iné deti po škole hrali na ulici, malí Jacksonovci doma cvičili spev a hru na rôzne nástroje. Mal jedenásť, keď prvýkrát s bratmi vyhral americkú hitparádu s piesňou I Want You Back.



1971

Paralelne s Jackson 5 rozbieha sólovú kariéru. Debutuje s nahrávkou Got To Be There (1972), ale prelomovým albumom sa stane až piaty v poradí Off The Wall (1978). Vzniká v spolupráci so slávnym producentom Quincy Jonesom a predá sa z nej 11 miliónov kópií.



1982

Album Thriller sa stáva bestsellerom. 37 (!) týždňov vedie americkú hitparádu a vypadne z nej až po 80 týždňoch. Z deviatich piesní zaboduje sedem, čo je rekord, ktorý sa zatiaľ nikomu nepodarilo prekonať. Dodnes sa z Thrilleru predalo vyše 100 miliónov kópií a je tak najpredávanejším albumom všetkých čias.



1983



Na večierku vydavateľstva Motown prvýkrát verejne predvádza svoj „moonwalk". Mesačnú chôdzu si vymyslel doma v kúpeľni, po tom, čo vytopil susedov. Precízne nacvičený tanec videlo naživo 47 miliónov televíznych divákov.



1984



Rok Michaela Jacksona. V januári utrpí popáleniny pri nakrúcaní reklamy pre Pepsi, sympatie verejnosti si ešte zvýši, keď vysúdenú sumu venuje na charitatívne účely. V Bielom dome mu prezident Ronald Reagan odovzdá cenu za anagažovanosť v boji proti alkoholu a drogám, z hudobných cien Grammy si odnesie osem sošiek. Sťahuje sa na ranč Neverland a zároveň sa objavujú aj prvé správy o jeho zvláštnom správaní. Zatiaľ sa týkajú spávania v kyslíkovom stane, ktorým si chce predĺžiť život.



1985



S Lionelom Richiem napíše skladbu We Are the World, ktorú naspievajú spolu s Rayom Charlesom, Bobom Dylanom, Tinou Turner, Bruceom Springsteenom a tridsiatkou ďalších hviezd. Opäť je to obrovský hit s komerčným úspechom. Kým zisk putuje na účet pomoci pre Afriku, Jackson sa rozhodne kúpiť autorské práva na piesne Beatles. Tým si pohnevá Paula McCartneyho, s ktorým naspieval duetá The Girl Is Mine a Say Say Say.



1987



Album Bad neprekoná úspech Thrilleru, ale 30 miliónov predaných kusov je stále jedno z najvyšších čísel v hudobnom šoubiznise. Svetové turné trvá dva roky a dvakrát zlomí zápisy v Guinnessovej knihe rekordov - na sedemkrát vypredaný štadión Wembley príde 504-tisíc divákov a celkový zisk zo 123 koncertov je 125 miliónov dolárov.



1988



Prvá autobiografia s názvom Moonwalk. Rozpráva v nej o komplikovanom vzťahu s tyranským otcom, aj o niekoľkých plastických operáciach.



1993



V rozhovore s moderátorkou Oprah Winfrey je ešte konkrétnejší. Jeho spoveď sleduje 90 miliónov divákov. Čoskoro ho však otec Jordana Chandlera žaluje zo sexuálneho zneužívanie svojho syna. Dochádza k mimosúdnej dohode, ktorá Jacksona stojí viac ako 20 miliónov dolárov. Zo stresu uniká pomocou liekov a svadbou s dlhoročnou priateľkou Lisou Marie Presleyovou, dcérou Elvisa. Manželstvo sa rozpadá po 19 mesiacoch



1995

Vydáva neuspokojivý album HIStory. Na Brit Awards nedohrá vystúpenie pretože na pódium vtrhne spevák Jarvis Cocker.



1997



Stáva sa otcom a berie si pestúnku Debbie Rowe, matku syna Princa Michaela. O dva roky sa



rozvedú. Medzitým sa im narodí dcéra Paris Michael Katherina.





2000



Ďalší zápis v Guinnessovej knihe rekordov - nik iný na svete nepodporil 39 rôznych charitatívnych organizácií a projektov.



2001



Ďalší neúspech s albumom Invincible. Kritiku si vyslúži aj za to, že fanúšikom z balkóna nemeckého hotela ukazuje svoje tretie dieťa.



2003



Poskytuje veľký rozhovor novinárovi Martinovi Bashirovi. Z materiálu vznikol dokument Living with Michael Jackson. Jeho odvysielanie v USA spustilo lavínu vyšetrovaní a obvinenie zo zneužívania detí.

Neverland. FOTO - TASR/AP

Políca vtrhne do Neverlandu a zatýka ho za obvinenie zo sexuálneho zneužívania 14-ročného chlapca. O dva roky ho však súd oslobodzuje zo všetkých obvinení.



2009



Po dlhej koncertnej pauze oznamuje, že plánuje desať večerov v londýnskej O2 Arene. Neskôr k nim pre veľký záujem pribudlo ďalších štyridsať. Ani to nestačilo - lístky zmizli za päť hodín.