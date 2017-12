Od kráľa popu k Bláznovi Jackovi

Do začiatku 90. rokov bol Michael Jackson hudobným géniom, potom len čudákom.

27. jún 2009 o 0:00 Peter Bálik

Najskôr bol Kráľom popu, ale neskôr mu prischlo meno Wacko Jacko, čiže Blázon Jacko.

BRATISLAVA. Bol nesporne hudobných géniom. No zároveň sa veľa ľudí postupne začalo od neho odvracať, po nekonečnej sérii škandálov a výstrelkov.

Stratené detstvo

Svet si ho však bude napriek všetkému pamätať ako skvelého zabávača, čo si podmanil začiatkom 80. rokov celý svet. Jackson bol typickým príkladom dieťaťa, ktorému sláva zobrala jeho detstvo. Vyrastal pod prísnou až despotickou rukou otca Josepha, ktorý ho psychicky a fyzicky týral. Spevák sa s tým až do konca svojho pohnutého života nikdy nevyrovnal.

Na začiatku bol členom The Jackson 5, po pri ktorých stihol nahrať štyri sólové albumy, ale jeho skutočnou platňou bola až Off The Wall z roku 1979. Tá mu priniesla prvé obrovské hity. Rock With You a Donť Stop 'Till You Get Enough predznamenali, akým smerom sa bude vyvíjať jeho ďalšia hudobná kariéra.

Veľký talent si kritici a diváci všimli už v The Jacksons 5, no na Off The Wall ako hudobník konečne dospel. Dôležité pre jeho smerovanie bolo stretnutie so známym producentom Quincy Jonesom, ktorý mu pomohol realizovať jeho nápady.

Čierna a biela

Jackson vyšiel z hudobnej školy čierneho Motownu, čiže Jamesa Browna a Stevieho Wondera, no keď si vypočujete jeho šiesty album Thriller (1982), ktorým si podmanil celý svet, zistíte, že sa mu podarilo rozšíriť hranice funku, soulu a popu do ďalších rozmerov aj tým, že do svojej hudby zapracoval biele vplyvy. Tým si získal na svoju stranu aj iné, než čierne publikum.

Základom bol priamočiary rytmus a jednoduchá valivá basová linka, nad ktorým vládol rytmický až štekavý spev, ktorý dával piesňam neopakovateľnú atmosféru. Úspech bol správne načasovaný. Popovou ikonou sa stal aj vďaka nástupu hudobného kanálu MTV.

Spoluprácu s Jonesom si zopakoval na nasledujúcom Bad (1987), ktorý bol veľmi dôstojným nástupcom Thrilleru, aj keď sa z neho nepredalo toľko kusov. Jackson bol sklamaný, očakával oveľa viac.

V polovici 80. rokov, v časoch najväčšieho úspechu, začali verejnosť znepokojovať správy o podivnom správaní tohto umelca, ktorý podstúpil prvé plastiky tváre. Vtedy sa objavila negatívna prezývka Wacko Jacko, aj keď sa mnohé zo škandálov, ako bolo spanie v kyslíkovom stane alebo zakúpenie pozostatkov Slonieho muža, nezakladali na pravde. Boli výmyslom jeho manažmentu.

Na pódiu sa nestihol rozlúčiť



Prvýkrát sa o súkromnom živote rozhovoril v autobiografii Moonwalk (1988), kde opísal tragické detstvo, aj zdravotné problémy. Koncom 80. rokov sa stal neoficiálnym umelcom desaťročia, no prišli neúspechy. Z albumu Dangerous (1991) sa napriek hitom Black Or White a Remember The Time sa predalo ešte menej ako z Bad.

Vtedy ho ľudia stále považovali za speváka ako chorú bytosť. Rozhovor, ktorý v roku 1993 poskytol televíznej moderátorke Oprah Winfreyovej, kde prvýkrát priznal plastiky tváre, bol skôr poľutovaniahodný. Všetko sa zmenilo žalobou rodičov 13-ročného chlapca Jordana Chandlera zo sexuálneho zneužívania. Aj keď sa Jackson s nimi mimosúdne vyrovnal, do konca života sa nad ním znášal tieň pedofila.

Vtedy už prestával byť tým temperamentným a vyzývavým chalanom z obdobia Thriller a Bad. Nasledujúci album HIStory (1995) vyznel skôr ako sebaparódia. V čase nástupu tanečnej hudby to skúšal s remixovým Blood On The Dance Floor, ale už nestíhal za novou generáciou. Posledný radový album Invincible vydal v roku 2001. Bol nemastný, neslaný, kúpili si ho iba skalní priaznivci.

Jackson stratil chuť do hudby a po ďalšom pedofilnom obvinení možno aj chuť do života. Na jar tohto roka sa rozhodol pre comeback. To, že sa 50 koncertov v Londýne vypredalo za päť hodín, svedčilo, že ľudia naňho nezabudli. Akoby mu po tom všetkom, čím si prešiel životom, chceli vyjadriť podporu.

Turné This Is It malo byť jeho posledným. Ale rozlúčiť sa s priaznivcami na pódiu už nestihol.