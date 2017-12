Lučenič: Jackson mal talent a stále sa zlepšoval

Podľa slovenského hudobníka a producenta Laca Lučeniča vynašiel Jackson základy populárnej hudby.

27. jún 2009 o 0:00 Peter Bálik

LACA LUČENIČA sme vyrušili pri práci v štúdiu, no bol pripravený. „Dozvedel som sa to skoro ráno, takže ma otázky ohľadne Jacksonovej smrti neprekvapili,“ hovorí Lučenič, jeden z mála hudobníkov staršej generácie, ktorý vie rozprávať o popmusic.



Vnímate smutný odchod Michaela Jacksona ako tragédiu jedného človeka?

„Naplnil sa čas jedného rozporuplného človeka, ktorý v rámci kariéry rozšíril slovo mega. Toto označenie sa začalo používať v súvislosti s ním. Nikto nebol taký úspešný ako on.“

Prečo?

„Pretože ho poznal každý. Niektorí ľudia ho milovali, pre iných bol skôr bizarnou postavičkou. Stále bolo dosť ľudí, ktorí počúvali jeho hudbu, pretože tým nič nepokazili. Jeho strata je veľmi markantná, aj keď v posledných rokoch žil veľmi zvláštnym životom, akoby sám bojoval medzi tým, že mu chýba to, čím kedysi bol, a popri tom riešil svoje vlastné problémy.“

V čom vidíte jeho prínos pre svetovú populárnu hudbu?

„Pre mňa ako hudobníka bol veľmi poučným muzikantom, hlavne pre skvelé produkcie pesničiek. Bol to typ, ktorého ste jednoducho nemohli obísť. Ak sa pozriete na dnešnú populárnu hudbu, tak zistíte, že jej otcom bol práve Jackson, z ktorého čerpajú soul a r'n'b. Okrem toho rozširoval hranice popmusic. Pozrite sa na spoluprácu s gitaristom Slashom v piesni Black Or White, ako to všetko skvele zapadá.“

A čo napríklad jeho duety s Paulom McCartneym?

„Tam sa stretli dve obrovské egá, ktoré si navzájom museli ustúpiť. Ak si vypočujete skvelú Say Say Say, znie to ako Michael a Paul dohromady. Táto pesnička by mohla byť na výberovkách oboch umelcov a sedela by ku každej ich skladbe.“

Zatancovali ste si niekedy jeho povestný moonwalk?

„Preboha, to nie. Sám veľmi dobre poznám svoje limity. Ale vidíte, tanec bol ďalšou z jeho silných stránok, ktorú doviedol do dokonalosti. Mal obrovský talent, ale na jeho hudbe je cítiť, že neustále na sebe pracoval a zlepšoval sa.“

Thriller nikto neprekonal Zo šiesteho albumu Michaela Jacksona sa predalo viac ako 100 miliónov kusov. BRATISLAVA. Znie to neuveriteľne, ale v čase, keď vyšiel Jacksonov album Thriller, mal tento americký spevák iba 24 rokov. Thriller je považovaný za jeho najlepšiu nahrávku, ktorá dodnes drží rekord v rebríčku najpredávanejších platní všetkých čias, predalo sa z neho viac ako sto miliónov kópií. Jackson bol začiatkom 80. rokov už obrovskou hviezdou americkej popmusic, ale chcel viac. Málokto vie, že ako hlavná inšpirácia mu poslúžila hudba z Čajkovského Luskáčika, ktorú Jackson uznával preto, že každá skladba z tohto baletu sa mu zdala úplne dokonalá. „Napadlo mi, prečo by som nemohol nahrať popový album, kde by bola každá pieseň hitom,“ povedal kedysi pre MTV. Tento zámer mu dokonale vyšiel. Pod taktovkou skúseného producenta Quincyho Jonesa a tímu skvelých štúdiových hudobníkov nahral v roku 1982 album, z ktorého sedem z deviatich piesní sa stalo veľkými hitmi a dostalo sa do TOP 10. Za nahrávku dostal osem cien Grammy. Thriller je dodnes považovaný za vrchol, ktorý nikdy neprekonal. Na albume sú jeho najväčšie hity Beat It, Billy Jean, Thriller, duet s Paulom McCartneym The Girl Is Mine alebo Wanna Be Startin' Somethin'. Thriller zároveň symbolizuje toho starého dobrého Jacksona s čiernou pokožkou a obrovským talentom, ktorému aplaudoval celý svet. Prestížny americký magazín Rolling Stone ho zaradil na 20. miesto najlepších albumov všetkých čias. Spevákovi sa už nikdy nepodarilo zopakovať masívny úspech a z roka na rok sa stával čoraz väčším podivínom. Pred dvomi rokmi sa na trhu objavila jeho bohatá reedícia aj s bonusovým diskom, na ktorom mu vzdali hold súčasní speváci americkej popmusic. Hviezdy ako Akon, will.i.am., či Kanye West ho na reedícii albumu poctili tým, že s ním naspievali nové verzie „thrillerovských“ piesní. Peter Bálik