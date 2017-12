To bol v telke Bobby Sands

Na Art Film Feste zvíťazil Hlad od režiséra Steva McQueena, sugestívny film o politických väzňoch.

29. jún 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová





TRENČIANSKE TEPLICE. Nevieme presne, v akú zmenu štát dúfa, keď zatvára ľudí do väzenia. Anglický režisér Steve McQueen nakrútil film Hlad a v ňom predpokladá, že väzni svoje správanie nemenia. Aspoň nie tí, čo boli odsúdení v Severnom Írsku za svoje aktivity v IRA.

Minulý rok sa tento film páčil na festivale v Cannes tak veľmi, že McQueen dostal Zlatú kameru, teda cenu pre najlepší debut. V sobotu večer už mal cenu aj zo Slovenska, Hlad zvíťazil na Art Film Feste. Nie je to pritom príbeh, čo by ohuroval prvoplánovou aktuálnosťou, pretože je z roku 1981 a dnes sa už o politických väzňoch v Británii tak veľa nehovorí. Ale je to príbeh, čo väzenie dokonale pripomenie. Toho, kto sa naň pozerá, zomkne v obraze: v tmavej cele, v zničenom tele, nespratnej hlave.

Sám režisér hovorí, že si na začiatok osemdesiatych rokov pamätá stále jasne. Na festivale v Cannes spresňoval: „Boli to časy, keď vypukli nepokoje v Brixtone, keď futbalový klub Tottenham zvíťazil v Anglickom pohári a keď bol každý deň v televízii Bobby Sands.“

Vo filme Hlad je Bobby Sands jedným z hlavných hrdinov. Vo väznici v Maze viedol hladovkové hnutie, predpokladal, že týmto protestom donúti britskú vládu, aby členom IRA vrátila status politických väzňov. Steve McQueen videl v jeho správaní pekný príklad toho, ako väzni uvažujú a ako starostlivo si chystajú plány na boj so svojím nepriateľom. Raz ním je vláda, raz dozorcovia, raz kňazi, prípadne všetci naraz.

„Najdôležitejšia je pre mňa sloboda. Skončiť so svojím životom nie je len tým jediným, čo môžem urobiť. Je to aj moja morálna povinnosť,“ hovorí vo filme Sands. A rozlíšiť, kedy sa viac podobá na martýra a kedy už skôr na teroristu, je ťažké.

Sandsa zahral Ír Michael Fassbender. Jeho si porota na Art Film Feste všimla tiež, dostal cenu pre najlepšieho herca. V kine ho uvidíme na rok, film Hlad má vo svojom distribučnom programe Asociácia slovenských filmových klubov.