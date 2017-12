Lisa Marie: Vedel, že skončí ako Elvis

Jacksonova bývalá manželka tvrdí, že Jackson predpovedal svoju smrť.

29. jún 2009 o 0:00 Peter Bálik





BRATISLAVA. Lisa Marie Presleyová, niekdajšia manželka Michaela Jacksona, zverejnila na svojej stránke srdcervúci text s názvom He Knew (On vedel), v ktorom tvrdí, že niekdajší kráľ popu vedel, že skončí ako Elvis.

„Pred rokmi som s ním mala rozhovor o živote. V jednom momente sa zastavil, intenzívne sa na mňa pozrel a so sebaistotou mi povedal, že sa obáva, že skončí ako on,“ napísal Presleyová, dcéra kráľa rokenrolu.

Lisa Marie bola Jacksonovou ženou od mája 1994 do januára 1996. Na svojej myspace stránke napísala, že ich manželstvo nebolo predstierané, ako o ich vzťahu informovali rôzne médiá. „Bol to nezvyčajný vzťah dvoch neobyčajných ľudí, ktorí nepoznali to, čomu sa hovorí normálny život a stretli sa v správnom čase. Verím, že ma ľúbil tak, ako ľúbil ostatných a ja som ho milovala tiež.“

Elvisova dcéra v texte priznala, že scéna s mŕtvym Jacksonovým telom jej pripomenula smrť jej otca, ktorý zomrel v roku 1977 .“