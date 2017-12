Ešte deň pred smrťou tancoval

Podľa jeho spolupracovníkov bol v dobrej kondícii, problémy s bolesťou si nevšimli.

29. jún 2009 Peter Bálik





LOS ANGELES, BRATISLAVA. Michael Jackson strávil posledné dni života na mieste, ktoré najviac miloval. Na pódiu.

Minulú stredu si v losangelskom Staples Centre sa spolu s tímom hudobníkov, tanečníkov a technikov poslednýkrát prešiel program, ktorý mal v polovici júna predviesť na prvom z päťdesiatich pripravovaných koncertov v londýnskej 02 Arene. V piatok, deň po jeho smrti, sa objavili hlasy, že jednou z príčin jeho náhleho skonu mohol byť strach, že svoj comeback nezvládne a že nebol dostatočne psychicky a fyzicky pripravený.

Šťastný a spokojný

Podľa losangelských spolupracovníkov turné This Is It bol 50-ročný Jackson v dobrej kondícii, optimistický a energický. „Bol šťastný a my sme to cítili. Zopárkrát stáli pri mojom boku a pozerali sme sa spoločne na pódium a boli sme nadšení tým, čo sme videli,“ povedal pre LA Times Kenny Ortega, choreograf a režisér, ktorý s Jacksonom pracoval posledné štyri mesiace na jeho comebackovom turné.

Ortega dodal, že vôbec nevedel o tom, že by spevák bral nejaké drogy alebo lieky. Odmietol aj špekulácie, že na pódiu mlel z posledného. „Tancoval, trénoval, pracoval každý deň s naším choreografom. Michael bol vždy štíhly a podľa toho aj fungoval. Odpočinul si, vrátil sa a pracoval s kapelou, so spevákmi a aranžoval,“ dodal Ortega.

V tomto duchu si ho podľa LA Times pamätajú viacerí jeho spolupracovníci. Minulý týždeň v stredu ho videli poslednýkrát. Jackson prišiel do haly okolo šiestej večer. Skúška sa začala o tri hodiny neskôr a trvala do dvanástej v noci. V jeho štábe bol aj kúzelník Ed Alonzo: „Vyzeral dobre a mal energiu. Nespieval naplno, ale znelo to krásne ako vždy. Nikto si nevšimol, že by ho trápili nejaké bolesti.“

Lepšie ako Thriller

Pripravované turné nebolo jediným krokom, ktorý by mal naštartovať jeho upadajúcu kariéru. Posledné roky života spevák v tajnosti pracoval na novom albume. Na pesničkách sa spolupodieľali súčasné hviezdy americkej popmusic Akon, Ne-Yo a will.i.iam. Svoju poslednú radovku Invincible vydal ešte v roku 2001.

Termín vydania zatiaľ nie je známy, no zatiaľ bezmenná zbierka nových Jacksonových skladieb mala vyjsť už koncom roku 2008, no nakoniec ju presunuli na toto leto. Vydanie albumu sa malo kryť s pripravovaným turné This Is It.

Niekoľko dní po jeho smrti si ľudia začali kupovať jeho staré nahrávky, no nový album by sa mohol stať očakávanou bombou. Spevák Akon totiž označil nové piesne za „úžasné“. „Pokúšali sme sa o niečo, čo predtým nikdy neurobil, a to bol náš plán. Nie je veľa miest v hudbe, kam sa Michael Jackson nedostal. Buďte na ten album pripravení,“ povedal spevák pre Entertainment Week.

Ne-Yo, ďalší z jeho mladších spolupracovníkov, dodal, že sa Jackson obával, ako jeho nové piesne fanúšikovia prijmú. „Vedel, že musí nahrať lepšiu vec ako Thriller. Potreboval silné melódie.“ Will.i.am sa dostal do jeho tímu ako expert na nové hudobné technológie. Aj on cítil, že Jackson na sebe nesie bremeno možného neúspechu. „Človeče, stále spieva ako vtáčik,“ dodal v roku 2008 na jeho obranu.