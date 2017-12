Začína sa bitka o Jacksonove deti

BRATISLAVA. Začína sa bitka o tri deti zosnulého Michaela Jacksona. Matku Kráľa popu Katherine, ktorá sa o dvanásťročného Princea Michaela, jedenásťročnú Paris a sedemročného Princea Michaela II. v súčasnosti stará, bude na súde obhajovať rodinný právnik Londell McMillan.

"Bude bojovať o opatrovníctvo, deti veľmi miluje," uviedol právnik pre CNN. "O deti sa teraz stará, sú v milujúcom prostredí, je to skvelá stará mama. Neviem si pre deti predstaviť nič lepšie, ako starú mamu Katherine a podporu celej rodiny Jacksonovcov," povedal McMillan.

Matkou starších dvoch detí je bývalá manželka speváka Debbie Rowe, ktorá sa ich po rozvode zriekla. Tretie vynosila náhradná matka, jej totožnosť však verejnosti dodnes nie je známa. Právnici Jacksonovcov si myslia, že Rowe má veľkú šancu získať deti do svojej starostlivosti, keďže je jediným žijúcim biologickým rodičom.

V médiách sa dokonca objavili správy, že deti nie sú Jacksonove, pretože pri umelom oplodnení údajne dostala spermie od neznámeho darcu. Rowe však od smrti popovej legendy neprehovorila. "Ako sa hovorí v Kalifornii, biológia tromfne všetko," uviedol rodinný právnik Fred Silberberg.

"Súdy sa zvyknú prikloniť k biologickým rodičom, takže má obrovskú šancu," dodal. Jacksonov dôverník Deepak Chopra je presvedčený o tom, že Princea Michaela a Paris od ich nevlastného brata Princea Michaela II. oddelia. "Nanešťastie sa obávam, že deti rozdelia," povedal Chopra.

BRATISLAVA. Druhá manželka Michaela Jacksona Debbie Rowe potvrdila, že Kráľ popu nebol biologickým otcom jej detí Princea Michaela a Paris.

Ako uviedla v rozhovore pre britský nedeľník News of the World, pri umelom oplodnení dostala spermie od neznámeho darcu. "Michael bol rozvedený, sám a veľmi chcel deti. Preto som mu povedala, 'ja porodím tvoje deti'. Ponúkla som mu svoju maternicu, bol to dar. Bolo to niečo, čo ho urobilo šťastným. Ja som bola len prostriedkom," povedala Rowe.

"Neboli to Michaelove spermie," potvrdila. "Po druhom pôrode nastali problémy. Zistil, že už nebudem môcť mať ďalšie deti. Mňa nepotreboval, vzal si ich. Dokumenty boli napísané, odo mňa len chcel, aby som bola ticho," vysvetlila žena, ktorá sa rozhodla nebojovať o opatrovníctvo dvanásťročného syna a jedenásťročnej dcéry.

"Viem, že už ich nikdy neuvidím. Nikdy som nemala byť mamou, nie som v tom dobrá. Nechcem tieto deti vo svojom živote. Mojimi deťmi sú teraz moje zvieratá," dodala.

Debbie Rowe pracovala ako recepčná na dermatologickej klinike v Beverly Hills, kam chodil Jackson na vyšetrenia a liečbu pleti. Práve tam sa zoznámili a veľmi zblížili. Zosobášili sa v novembri 1996, len mesiac po ukončení rozvodu Jacksona a Lisy Marie Presley. Rozviedli sa v októbri 1999.

