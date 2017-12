Michael Jackson vedel, čo je hit

Prehľad najlepších piesní - od skvelej Billy Jean cez tanečnú Bad až po rozporuplnú hymnu Earth Song

30. jún 2009 o 0:00 Peter Bálik





BRATISLAVA. Znie to trochu zvláštne, keď sa ľudia pýtajú, či Michael Jackson skladal svoje pesničky. Bol skvelým spevákom a tanečníkom, no najväčšia sila tkvela práve v obrovskej schopnosti napísať skvelý hit. Viac ako tri štvrtiny najlepších skladieb si Jackson zložil sám alebo s pomocou iných. Pozrime sa na skryté príbehy, ktoré sa skrývajú za jeho výbornými pesničkami. Spravodajský server BBC zverejnil zoznam 7 piesní, ktorý sme doplnili o ďalšie hity.

Billy Jean

Album: Thriller (1982)

Billy Jean bola prvou veľkou Jacksonovou skladbou, ktorá ho definovala ako nového čierneho génia americkej popmusic. Pri písaní textu sa vraj Jackson nechal inšpirovať spoveďou fanúšičky, ktorá tvrdila, že je matkou jeho dvojičiek. Neskôr hovoril, že skladba je o gruppies, čiže vtieravých hudobných fanúšičkách, ktoré sa pohybovali okolo The Jacksons 5. Producent Quincy Jones ju na album nechcel, zdala sa mu slabá, ale Michael vycítil, že má v sebe obrovský potenciál. „Hudobník vie, čo je hit. Pretože cíti, že všetko zapadá do seba a robí mu to dobre,“ napísal vo svojej autobiografii.

Beat It

Album: Thriller (1982)

Tretí singel zo superalbumu Thriller vznikol tak trochu ako obchodný kalkul. Producent Quincy Jones tam chcel mať rokenrolovú skladbu, ktorá by sa páčila aj bielemu publiku. V piesni hrá na gitaru Eddie Van Halen, ktorý nahral part vo svojom dome. Jonesovi sa však nepáčilo, že Van Halenova gitara znie príliš rockovo, a tak ju neskôr zjemnil. Beat It sa stala jedným zo základných kameňov Jacksonových koncertov a otvorila mu dvere k spolupráci s ďalšími rockovými hudobníkmi.

Thriller

Album: Thriller (1982)

Pieseň Thriller, ktorá dala meno aj celému albumu, je popri Man In The Mirror jedným z mála hitov, ktorý nenapísal Jackson. Autorstvo skladby patrí britskému skladateľovi Rodovi Tempertonovi. Podľa kritikov sa známa basová linka až veľmi podobá na hit soulového veterána Ricka Jamesa, no k súdu nikdy nedošlo. Pieseň Thriller je známa predovšetkým vďaka klipu s tancujúcimi zombies.

Say, Say, Say

Album: Paul McCartney: Pipes Of Peace (1984)

Keď sa stretol Jackson s Paulom McCartneym, vyznelo to ako míting dvoch hudobných galaxií. Ich spolupráca sa začala skladbou The Girl Is Mine na albume Thriller a pokračovala piesňou Say, Say, Say. Táto skladba, ktorú napísal Jackson s McCartneym na jeho ranči v Škótsku, sa objavila na Paulovom albume Pipes Of Peace. Niektorí kritici ju zoťali za jej slabý text, ale Say, Say, Say sa dostala na predné miesta svetových hitparád. Ich priateľstvo vydržalo až do roku 1985, keď Jackson kúpil práva na piesne The Beatles. Paul však na Jacksona nezatrpkol, o čom svedčí aj vyjadrenie po jeho smrti: „Bolo mi cťou s ním spolupracovať. Bol to nesmierne talentovaný muž s jemnou dušou. Moje spomienky na čas, ktorý sme spolu strávili, sú len pekné.“

We Are The World

Album: USA For Africa (1985)

Jedna z najväčších charitatívnych hymien vznikla v spolupráci Jacksona s Lionellom Richiem. Na nahrávke sa podieľalo 45 hudobníkov, medzi nimi Bruce Springsteen, Bob Dylan, Madonna, Tina Turner, Cyndi Lauper alebo Ray Charles. Skladba, z ktorej peniaze šli na zastavenie hladomoru v Etiópii, nevznikala ľahko. Mužské osadenstvo sa sťažovalo, že je postavená príliš vysoko a Bob Dylan naspieval svoj part, až keď mu s ním pomohol Stevie Wonder.

Bad

Album: Bad (1987)

Ďalší z klasických hitov mal byť pôvodne duetom s Princom, snáď jediným skutočným konkurentom v osemdesiatych rokoch. Spevák však Jacksonovu ponuku odmietol s odôvodnením, že z pesničky sa stane hit aj bez neho. Neskôr s humorom tvrdil, že sa mu nechcelo spievať vetu: tvoj zadok je môj! Málokto vie, že video k skladbe nakrútil slávny filmár Martin Scorsese.

Leave Me Alone

Album: Bad (1986)

Z albumu Bad vypadlo niekoľko superhitov ako Dirty Diana, Smooth Criminal alebo Man in The Mirror, ale Leave Me Alone patrí k tým netradičnejším v jeho tvorbe. Pesnička sa objavila až na CD verzii albumu a je jednou z hlavných melódií filmu Moonwalker. Leave Me Alone predstavuje Jacksona, známeho predovšetkým z funkových a diskových polôh, ako skladateľa skvelých harmónií na spôsob The Beatles.

Black Or White

Album: Dangerous (1991)

Prvý singel z albumu Dangerous sa dá vykladať rôzne. Môže byť antirasistickou hymnou, ale zároveň aj Jacksonovou obranou farby jeho pokožky. V tejto piesni sa mu podarilo spojiť viacero rôznych žánrov - od hip-hopu až po hardrock. Eddieho Van Halena nahradil na gitare ďalší rockový gigant Slash.

Earth Song

Album: HIStory (1995)

V deväťdesiatych rokoch už nebol Jackson tým chalanom z videoklipu Billy Jean. Na albume HIStory sa pasoval do úlohy spasiteľa sveta, ale popritom zabúdal spasiť seba. Earth Song je typickým príkladom piesne, ktorá hraničí s gýčom. Vyzneniu skladby, ktorá sa týka veľkej environmentálnej katastrofy, príliš nepomohol ani megalomanský videoklip, no niektorí kritici považujú túto pieseň za jeho posledné veľké dielo.