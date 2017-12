Zomrel Sky Saxon, spevák skupiny The Seeds

Vo veku 71 rokov zomrel vo štvrtok spevák rockovej skupiny The Seeds Sky „Sunlight“ Saxon. Rodák z Utahu skonal v nemocnici v meste Austin v štáte Texas.

29. jún 2009 o 17:33 SITA

BRATISLAVA. Vo veku 71 rokov zomrel vo štvrtok spevák rockovej skupiny The Seeds Sky „Sunlight“ Saxon. Rodák z Utahu skonal v nemocnici v meste Austin v štáte Texas. Aj keď presná príčina jeho smrti nie je dosiaľ známa, hospitalizovaný bol údajne pre infekciu orgánov.

Hudobník s občianskym menom Richard Elvern Marsh založil psychedelickú flower power kapelu The Seeds v roku 1965 spoločne s gitaristom Janom Savageom, klávesákom Rickom Andridgeom a bubeníkom Darrylom Hooperom. Podľa názoru niektorých hudobných kritikov sa Saxon snažil napodobňovať omnoho slávnejšieho Micka Jaggera.

Medzi najznámejšie piesne The Seeds patria skladby Can't Seem to Make You Mine či (You're) Pushin' Too Hard pochádzajúce z druhej polovice šesťdesiatych rokov minulého storočia. V roku 1967 Saxon opustil kapelu The Seeds a až do svojej smrti pôsobil v rôznych kapelách ako The Starry Seeds Band, Sky Saxon & FirewallKing Arthur's Court alebo Shapes Have Fangs.