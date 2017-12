Súd rozhodol, že Jacksonove deti dostane do opatery jeho matka

Súd v Los Angeles vyhovel v pondelok (miestneho času) žiadosti matky nebohého Michaela Jacksona a prisúdil jej do predbežnej opatery jeho tri deti.

30. jún 2009 o 2:57 TASR

LOS ANGELES. Katherine Jacksonovej však neprisúdil právo nakladať s majetkom, teda dedičstvom maloletých detí speváka.

Jacksonová žiadala na najvyššom súde Los Angeles, aby jej zverili do opatery 12-ročného Prince Michaela, 11-ročnú Paris Katherinu a 7-ročného Prince Michaela II. V žiadosti sa odvolávala na to, že "deti nemajú žiadne kontakty so svojou biologickou matkou".

Takisto sa v žiadosti uvádzalo, že deti žijú na statku rodiny Jacksonovcov v San Fernando Valley a majú dobrý vzťah k starej matke zo strany svojho otca.

Zo súdnych dokumentov nevyplýva, či mal 50-ročný spevák, ktorý vo štvrtok v noci náhle zomrel, napísaný závet.

Jacksonová poprela správy britského bulváru, že Michael bol v čase, keď ho našli pred prahom smrti, vychudnutý na kosť a kožu a že bol holohlavý. O konečnom verdikte ohľadne výchovy detí kráľa popu rozhodne súd 3. augusta, dodáva agentúra MTI.

Knihy o Jacksonovi budú onedlho v kníhkupectvách

Magazíny People a Life pripravujú spomienkové vydania, ktoré by mali vyjsť v auguste. Knihy vzdávajúce poctu kráľovi popu z vydavateľstiev Triumph Books a Whitman Publishing, obidve s názvom Michael Jackson, by mali byť v predaji už koncom týždňa.

Spisovateľ a newyorský novinár Ian Halperin, ktorý písal o hudobníkoch ako Kurt Cobain či Celine Dion, pracoval na neautorizovanej biografii o Jacksonovi, ktorý zomrel minulý týždeň na zástavu srdca.

Halperinova kniha Unmasked: The Final Years of Michael Jackson (Bez masky: Posledné roky Michaela Jacksona) vyjde koncom júla.