V Bratislave predstavia Kinokabaret

30. jún 2009 o 14:21 SITA

BRATISLAVA. V bratislavskom A4 nultom priestore sa uskutoční v utorok o 20:00 prvé premietanie filmov, ktoré je súčasťou pripravovaného workshopu Kinokabaret Bratislava 2009. Spolu uvedú jedenásť krátkych filmov do desať minút, ktoré vznikli na medzinárodných workshopoch (kinokabaretoch) po celom svete počas dvoch až troch dní.

Samotný workshop sa uskutoční od 27. do 30. augusta. Môžu sa ho zúčastniť filmári, herci, hudobníci, ale i bežní priaznivci filmu. V spolupráci so zahraničnými kolegami majú za úlohu počas troch dní vytvoriť krátky film do desať minút, pričom nie je dôležitá výška rozpočtu, ale kvalitný nápad.

„Kabaret je medzinárodný workshop, na ktorom sa stretnú filmári rôzneho veku a s rôznymi skúsenosťami. Neexistujú obmedzenia. Každý, kto sa chce podieľať na tvorbe filmov, sa môže zúčastniť a počas 60 hodín vytvoriť zmes zaujímavých krátkych filmov, ktoré sršia energiou a nápaditosťou“, uviedla organizátorka slovenského Kinokabaretu Eva Gyulaiová, ktorá sa inšpirovala podobnými podujatiami vo Viedni a v Drážďanoch.

Do filmového procesu zapojí i nepočujúcich hercov, pričom by mal vzniknúť aspoň jeden film s dialógmi v posunkovej reči. Nové krátke snímky uvedú v záverečný večer Kinokabaretu v jednom z bratislavských kín, a zároveň vyjdú na DVD.

Medzinárodný workshop organizuje hnutie Kino S, ktoré je súčasťou hnutia Kino, fungujúceho vo svete už desať rokov. Kino S združuje nezávislých filmárov na Slovensku, ktorým ponúka možnosť premietnuť svoje filmy v kine, ako aj príležitosť stretnúť sa a diskutovať s inými filmármi o svojich budúcich projektoch. Kino S sa oficiálne predstaví na Slovensku prostredníctvom pripravovaného projektu Kinokabaret Bratislava 2009.