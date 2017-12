Kinematograf je na ceste

Celé leto chodia po mestách autobusy s kinematografom a premietajú filmy zadarmo.

1. júl 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová





BRATISLAVA. „Ľudia majú radi všetko, čo je zadarmo. Neviem, či sa naučia chodiť do kina, ak im budeme ponúkať filmy bez platenia, dúfam. Viem, že lístky sú drahé. Ale, žiaľ, aj nakrúcanie je drahé.“ To vravel režisér Jan Svěrák. Hovoril to v čase, keď po slovenských mestách začali chodiť dva autobusy Bažant Kinematograf a premietali aj jeho film Jízda. Bol to tak trochu pokus: pokus zistiť, či sa ľudia vyberú na naše filmy aspoň vtedy, keď sú zadarmo.

Lenže to bolo pred štyrmi rokmi. Dnes je našich filmov viac, viac sa na ne chodí a aj sa za ne platí. Takže autobusy sa už môžu sústrediť na romantickejšiu úlohu – nahrádzať miznúce letné kiná.

Kinematograf prejde dokopy dvadsaťdeväť miest. Jeden začne zajtra v Prievidzi, druhý je v Piešťanoch. V programe je Tango s komármi od Miloslava Luthera, Muzika Juraja Nvotu, Nebo, peklo... zem Laury Sivákovej a české filmy Bobule a U mě dobrý.

Špeciálne projekcie budú počas festivalu Pohoda, tam sa premietne dokument Fedora Gála Krátka dlhá cesta, Ako sa varia dejiny od Petra Kerekesa a výborný film Antona Corbijna Control.

Kinematograf bude cestovať do polovice septembra, zastaví sa na festivale Cinematik v Piešťanoch.