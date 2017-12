Jacksona čaká rozprávkový pohreb

Prípravy na veľkolepý pohreb nezastavili vyšetrovanie príčin smrti. V dome Jacksona sa našlo sedatívum propofol.

1. júl 2009 o 15:53

LOS ANGELES, BRATISLAVA. Rodina Michaela Jacksona plánuje pre kráľa popu rozprávkový pohreb. Podľa informácií amerických a britských médií by sa už dnes mohla uskutočniť procesia rozprávkového koča, v ktorom prevezú spevákovo telo z Los Angeles na jeho ranč Neverland.

Zajtra by ho tam mohli vystaviť, aby mu fanúšikovia vzdali poslednú úctu. Už včera sa na pri drevenej bráne Neverlandu zhromažďovali prví fanúšikovia.

Britský denník The Sun napísal, že 250-kilometrovú trasu z Los Angeles do Neverlandu by mal absolvovať sprievod 30 áut. Jackson by mal byť v presklenenej truhle a v rozprávkovom koči. „Chcú, aby Michael vyzeral ako princ," povedal denníku zdroj z Jacksonovej rodiny.

Súkromný pohreb v nedeľu

Podľa denníka Los Angeles Times sa uvažuje aj o verejnej spomienke pred procesiou. Tá by sa mohla uskutočniť v športovej mega-aréne Staples Center, kde by sa mohli zísť aj známi hudobníci.

V nedeľu by mal nasledovať súkromný pohreb. Televízie už začali pozdĺž cesty do Neverlandu pripravovať prenosové vozy.

Najväčšie pohreby



Edith Piaf (47) - október 1963. Na cintoríne Peré Lachaise sa tiesnilo 100­-tisíc ľudí.

John Kennedy (46) - november 1963. Smútočnú procesiu sledovalo 800-tisíc ľudí.

Elvis Presley (42) - august 1977. Na pohreb prišlo 75-tisíc fanúšikov „kráľa rokenrolu".

Lady Diana (36) - september 1997. V uliciach Londýna sledovalo pohreb princeznej z Walesu viac než milión ľudí.

Organizátor Jacksonových londýnskych koncertov AEG Live už informoval, že z plánovanej série by sa mohla stať spomienková šou, na ktorej by sa zúčastnilo viac hviezd a Jacksonova rodina. Prezident Randy Philips pre Sky News povedal, že už rokuje s rodinou.

Pokračuje aj vyšetrovanie príčin smrti. Podľa stránky TMZ.com sa v dome Jacksona našlo silné sedatívum propofol, čo sa využíva pri anestézii pri chirurgických zákrokoch.

Podávať sa môže len pod prísnym zdravotným dohľadom. V kombinácii s inými narkotikami, ale aj sám osebe môže spôsobiť zastavenie činnosti srdca.

Zdravotná sestra Cherilyn Leeová vo vysielaní CNN navyše potvrdila, že spevák ju o liek žiadal, lebo trpel nespavosťou. Leeová mu ho neposkytla s tým, že je nebezpečný.