Sú malí, ale v Bruseli už lobovať vedia

Vo Varoch bude súťažiť dokument Osadné. Marko Škop v ňom spája život v malej obci s veľkou politikou.

2. júl 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

V rusínskej obci Osadné vedia, že treba niečo robiť. Získali peniaze z eurofondov, vybudovali turistický chodník. Starosta a pravoslávny kňaz už majú obraz o veľkej politike, skúsenosť z lobovania i zážitok zo stretnutia s Vladimírom Remekom. To všetko sa stalo počas nakrúcania nového filmu Marka Škopa.

BRATISLAVA. V Osadnom majú hustý les a vraj perfektnú krajinu. Sú tam skvelé podmienky na lov zveri a z regiónu pochádza slávny Andy Warhol. Na pohľad nie je dôvod, aby sa v Osadnom nežilo.

Lenže starostu Ladislava Mikuláška trápi, že v obci je málo pracovných príležitostí, a že z obce mladí ľudia odchádzajú. A znepokojený je aj pravoslávny kňaz Peter Soroka. Za posledných päť rokov ho zavolali len na dvoje krstín, ale na pohrebe bol už päťdesiatkrát.

Zachránia rusínsku obec nové projekty, ak sa naň nájdu nejaké peniaze v Bruseli? To chcel vedieť režisér Marko Škop. Jeho film Osadné má budúci týždeň premiéru na festivale v Karlových Varoch.

Budú stačiť kly z diviaka?

Europoslanci majú v Bruseli niekoľko možností, napríklad, zavolať na návštevu sto hostí ročne. Starosta Mikuláško a pravoslávny kňaz Soroka sa do toho počtu dostali, a ešte ich aj sprevádzal rusínsky aktivista Fedor Vico - v europarlamente sa pozná s Milanom Gaľom.

Monumentálna konštrukcia Atómia nepasuje príliš do ich vkusu, a na schodoch obrovskej byrokratickej inštitúcie vyzerajú maličkí, ale bezmocní si nepripadajú. „Čo sa môže dať vo veľkom svete, keď si niekto malý? Kto neskúsi, nevie," hovorí Marko Škop.

Pred cestou do Bruselu bola v Osadnom vážna debata. Vďačná výprava veľa rozmýšľala aj o tom, aký darček priniesť. Bude sa hodiť jelenia trofej, alebo skôr kly z diviaka? Škop hovorí: „Aj pravoslávny kňaz, aj starosta mali veľký zážitok. Kňaz dokonca prvýkrát v živote letel. V Bruseli získali občiansku i politickú skúsenosť. Overili si, ako predstaviť svoj projekt, ako lobovať."

S Remekom alebo bez

Starosta Mikuláško vedel, že v europarlamente pracuje aj Vladimír Remek - možnosť, že by mu mohol stisnúť ruku, ho vzrušovala. Keď sa stretli, porozprával mu o svojej túžbe postaviť v Osadnom dom smútku. A vtipkár Fedor Vico by zas nedbal, keby sa do nového turistického chodníka zakomponovali schody, aby sa po ňom dalo ľahšie vyjsť do výšav. Pravoslávny kňaz Soroka eurokomisárovi Figeľovi vysvetľoval, aké by bolo skvelé, keby raz bolo v Osadnom duchovné centrum a kláštor v jednom.

„Všetky ich projekty sú spojené so životom obce, ale zároveň sú to ich osobné sny," hovorí Marko Škop. „Veľmi sme si želali, aby sa starostovi jeden z nich splnil, a aby sme film mohli ukončiť tým, ako príde do Osadného kozmonaut Vladimír Remek. Ale keď robíte dokumentárne filmy, život sa zvykne vyvinúť inak. Náš film má teda iný koniec. Je prekvapivý, ale nemôžem povedať, či je horší alebo lepší."

Iné svety boli najlepšie

Festival v Karlových Varoch sa začína zajtra, film Osadné sa bude premietať v utorok. Marko Škop na ňom robil spolu s kameramanom Jankom Melišom a strihačom Ferom Krähenbielom. S nimi nakrútil aj Iné svety. To je film, čo pred štyrmi rokmi vyhral v Karlových Varoch hlavnú cenu za najlepší dokument, a zároveň to bol prvý dokument v histórii festivalu, ktorý diváci vyhlásili za najlepší film.