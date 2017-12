Vesmírna stanica U2 odštartovala

U2 začali koncertnú šnúru 360 Tour na barcelonskom Nou Campe.

1. júl 2009 o 22:11 Peter Bálik

BARCELONA, BRATISLAVA. Írska skupina U2 odštartovala v utorok svoje turné na barcelonskom Nou Campe. V rámci koncertnej šnúry s názvom U2 360 Tour navštívi 31 rôznych miest Európy a Severnej Ameriky.

Deväťdesiattisíc ľudí na štadióne v Barcelone prvýkrát uvidelo v praxi špeciálne pódium, ktoré si vyslúžilo prezývku The Claw (Pazúr), postavené v strede štadióna tak, aby na kapelu videli ľudia zo všetkých svetových strán.

FOTO - SITA/AP

Štvorica, ktorá v tomto roku bodovala v hitparádach s albumom No Line On The Horizon, odohrala mix starých a nových pesničiek. Na pódium prišla za vesmírneho songu Space Oddity od Davida Bowieho a šou začala rockerskou novinkou Breathe.

V Barcelone odohrala sedem skladieb z No Line On The Horizon, ktoré podľa prvých recenzií patrili k vrcholom koncertu. Zo starších skladieb sa do setlistu zmestili napríklad Beautiful Day, Ultra Violet, Sunday Bloody Sunday alebo Angel Of Harlem, ktorú Bono venoval zosnulému Michaleovi Jacksonovi.

„Túto pieseň sme napísali pre Billie Holidayovú, ale dnes ju budeme hrať pre Michaela Jacksona. Bol to výnimočný talent, stačí len toľko k tomu povedať," citovala agentúra Reuters spevákove slová, ktorý na záver skladby zanôtil momentky z Jacksonových hitov Man In The Mirror a Don't Stop 'Til You Get Enough

Najväčšiu pozornosť pútalo obrovské pódium, ktoré podľa Irish Times pripomína obrovskú vesmírnu loď na štyroch gigantických nohách. Podľa iných hlasov zasa 50 metrov vysoké monštrum. Samotná kapela považuje The Claw za svoju vesmírnu stanicu, skombinovanú so surrealizmom. „Vyzerá akoby ju navrhol Gaudí, ale veď sme v Barcelone, hlavnom meste surrealizmu," dodal na koncerte Bono.

Počas koncertu sa kapela spojila cez video s medzinárodnou vesmírnou stanicu. „Som rád, že vás počujeme," povedal jeden z astronautov. „Veliteľ, vidíte Barcelonu?," spýtal sa Bono. „V tejto chvíli je najkrajšou vecou vo vesmíre naša modrá planéta," odpovedal astronaut.

Turné, ktoré sa vyhne našim končinám, by malo pokračovať v roku 2010 s tým, že by sa kapela mala pozrieť aj do miest, ktoré nateraz vynechala. Kapela dokonca sľúbila, že v nasledujúcom roku vydá nový album s názvom Songs Of Ascent.

Bono sa poďakoval fanúšikom, že v čase globálnej recesie prišli na ich koncert. Skupina preto pred začiatkom turné znížila cenu niektorých lístkov. „V Španielsku, vo svete, veci sú zložité. Ďakujem, že ste sa vrátili, znova a znova."

FOTO - SITA/AP