Zomrel policajt zo San Francisca

Oscarom ovenčený americký herec Karl Malden, známy z filmov ako Električka zvaná túžba alebo V prístave, či zo seriálu V uliciach San Francisca, zomrel v stredu vo veku 97 rokov.

1. júl 2009 o 22:13 TASR

LOS ANGELES. Oznámil to jeho agent Budd Moss.

Malden zomrel v spánku okolo 11.30 h SELČ vo svojom dome v aglomerácii Los Angeles. Príčinu smrti Moss neuviedol, no zdravie herca bolo v ostatných rokoch podlomené.

Karl Malden, vlastným menom Mladen Sekulovič, sa narodil 22. marca 1912 v Chicagu ako syn českej matky a srbského otca. V 50. a 60. rokoch sa vyprofiloval vo vedľajších úlohách klasických filmov, neskôr si našiel miesto v seriáloch.

Vyrastal v Gary v štáte Indiana. Počas druhej svetovej vojny slúžil v letectve, kde spoznal svojho neskoršieho hereckého kolegu Brada Dextera, s ktorým ho spájalo celoživotné priateľstvo.

Malden účinkoval v takmer 70 filmoch. Ako charakterového herca si ho obľúbil režisér Elia Kazan, s ktorým spolupracoval už v 40. rokoch na Broadwayi. Spolu s Marlonom Brandom účinkoval už v roku 1947 v Kazanovej inscenácii Električky zvanej túžba a objavil sa aj v jej filmovom spracovaní z roku 1951. Za vedľajšiu úlohu získal v roku 1952 Oscara.

Kazan obsadil Maldena aj do jednej z mála hlavných úloh. V roku 1956 sa objavil v škandalóznej dráme Baby Doll, kde stvárnil manžela maloletej ženy (hrala ju Carroll Bakerová).

Hlavná úloha sa mu ušla aj vo výpravnom westerne How the West Was Won (Ako bol dobytý Západ, 1961), pod réžiu ktorého sa podpísali okrem iných George Marshall a John Ford.

Najmä v anglosaskej oblasti je známy zo seriálu V uliciach San Francisca (1972-1977), ktorý bol odrazovým mostíkom v kariére Michaela Douglasa. Detektíva Mika Stona si ešte raz zahral vo filme Späť do ulíc San Francisca (1992).

V roku 1955 Maldena nominovali na Oscara za vedľajšiu rolu v romantickej dráme V prístave (On the Waterfront). Trikrát bol nominovaný na Zlatý glóbus (1957 - Baby Doll, 1963 - muzikál Gypsy, 1976 - V uliciach San Francisca), nominácie ho neobišli ani pri cenách BAFTA, Emmy a Laurel Award.

Herec má aj svoju hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy. Od 18. decembra 1938 bola jeho manželkou Mona Greenbergová. Naposledy sa objavil v roku 2000 v televíznom seriáli Západné krídlo.