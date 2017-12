Poslúchajte Bossa, vrhne sa vám k nohám

Bruce Springsteen a jeho E Street Band sú na turné k albumu Working On A Dream. V nedeľu sú vo Viedni.

3. júl 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

Bruce Springsteen nezvykne koncerty skončiť skôr, než sa fanúšikom úplne nerozdá.

BRATISLAVA. Hovorí sa, že sú len dve možnosti. Buď už fanúšikom Brucea Springsteena ste, alebo ste ešte neboli na jeho koncerte. Druhá skupina môže tento výrok pochopiť v nedeľu, pretože vtedy bude jeho turné k albumu Working On A Dream pokračovať vo Viedni.

Pokojne zabudnite, že na ňom vystúpi šesťdesiatročný muž. Bruce sa so svojou gitarou naširoko rozkročí, bude energicky kráčať od jednej tribúny k druhej, niekoľkokrát sa rozbehne po pódiu, skĺzne na zem a bude spievať po ležiačky, a zopárkrát nechá dav, aby ho zbožne hladil (občas aj celkom eroticky) po nohách.

Springsteen vo Viedni



Koncert sa koná v nedeľu na Ernst Happel Stadion

Začiatok je o 19.00 h

Ešte sú dostupné vstupenky na sedenie, stoja od 86 do 98€

K aktuálnemu turné vyšla nová výberovka Greatest Hits

Občas treba byť ticho

Telesné i duševné stretnutie s fanúšikmi je pre Brucea veľmi dôležité. On sa snaží naladiť na ich vlnu nadšenia, a oni sa zas môžu vložiť do príbehu, ktorý im chce cez svoje pesničky vyrozprávať.

Správanie pritom treba prispôsobiť tomu, aká nálada prevláda na jeho poslednom albume. Keď vyšiel akustický The Ghost of Tom Joad, pred koncertom sa rozdávali letáky s prosbou, aby ľudia zostali počas hrania radšej v tichosti - až táto šnúra dostala prívlastok „shut up tour".

Samozrejme, koncerty s kapelou E Street Band bývajú mimoriadne živé. Pesničky ako Badlands alebo River zvyknú dospievať či dohmkať diváci, a optimistickú Waitin' On A Sunny Day spievajú prakticky sami. To sú tie drobné chvíľky, keď Bruceov hlas oddychuje. Medzi skladbami sa však zvykne poriadne rozhovoriť: pesničku Growin' Up raz uviedol desaťminútovou príhodou o tom, ako so svojím hraním rozčuľoval rodičov a ako sa ho preto otec snažil vyhnať z domu tým, že v kuchyni zapaľoval rúru a púšťal mu plyn rovno do izby.

Zahrá na želanie

Na cestách po Európe sa dokonca naučí niekoľko viet v domácom jazyku. Napríklad v Paríži, počas minulého turné k albumu Magic, plynulou francúzštinou rozprával o tom, že v súčasnosti sa z klamstva stáva pravda, a naopak, z pravdy klamstvo. Pesničkami Radio Nowhere, Livin' In The Future alebo Magic vtedy navodzoval znepokojivú a politicky angažovanú atmosféru.

Nový album Working On A Dream má radostnejší odkaz a je možné, že na viedenskom koncerte sa Bruce ešte vráti k oslavám nového amerického prezidenta. Určite neskončí skôr ako za dve hodiny a pol - za ten čas by mohol pozbierať z davu aj niekoľko transparentov s názvami pesničiek. To by potom hral konkrétne skladby na želanie. Ak by mu teda zase raz niekto nenapísal: Bruce, zahraj, čo len chceš.